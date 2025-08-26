Το σπετσοφάι είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, με καταγωγή από το Πήλιο. Συνδυάζει χωριάτικα λουκάνικα με πολύχρωμες πιπεριές και πλούσια σάλτσα ντομάτας, δημιουργώντας ένα πιάτο γεμάτο αρώματα και γεύσεις. Η καυτερή πιπεριά δίνει την απαραίτητη ένταση, ενώ το κόκκινο κρασί προσθέτει βάθος στη σάλτσα. Σερβίρεται ζεστό, συνοδεία φρέσκου ψωμιού ή τραγανών πατατών, και είναι ιδανικό για φιλικά τραπέζια και οικογενειακά γεύματα. Το σπετσοφάι συνδυάζει απλότητα, γευστική δύναμη και παράδοση, θυμίζοντας την αυθεντική φιλοξενία και τη γαστρονομική κληρονομιά της ελληνικής υπαίθρου.

Υλικά (για 4 άτομα)

500 γρ. χωριάτικο λουκάνικο (κομμένο σε κομμάτια)

4-5 πιπεριές (πράσινες, κόκκινες, κίτρινες – ανάμεικτες για χρώμα και γεύση)

2 μέτρια κρεμμύδια (ψιλοκομμένα)

2 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)

500 γρ. ντομάτες τριμμένες ή 1 κονσέρβα ντοματάκι κονκασέ

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 πιπεριά καυτερή (προαιρετικά, αν θέλεις πιο πικάντικο)

½ ποτήρι κόκκινο κρασί

½ κ.γ. ζάχαρη (για την οξύτητα της ντομάτας)

1 κ.γ. ρίγανη

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Σωτάρισμα λουκάνικου: Σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα, ζέστανε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρισε τα λουκάνικα μέχρι να πάρουν χρώμα. Βγάλ’ τα σε πιάτο. Λαχανικά: Στο ίδιο σκεύος, πρόσθεσε τα κρεμμύδια, το σκόρδο και τις πιπεριές κομμένες σε λωρίδες. Σοτάρισε μέχρι να μαλακώσουν. Σβήσιμο: Ρίξε το κόκκινο κρασί και άφησέ το να εξατμιστεί. Σάλτσα: Πρόσθεσε τις ντομάτες, τον πελτέ, τη ζάχαρη, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Αν θέλεις πιο πικάντικο, βάλε και την καυτερή πιπεριά. Μαγείρεμα: Βάλε ξανά τα λουκάνικα μέσα στη σάλτσα. Σιγόβρασε σε χαμηλή φωτιά για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να δέσει καλά η σάλτσα. Σερβίρισμα: Σερβίρεται ζεστό, ιδανικά με φρέσκο ψωμί ή πατάτες τηγανητές.

Μικρό tip: Αν τα λουκάνικα είναι πολύ λιπαρά, μπορείς να τα ζεματίσεις για 2-3 λεπτά σε νερό πριν τα μαγειρέψεις, ώστε να φύγει μέρος από το λίπος.