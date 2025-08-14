Στις Κυκλάδες, η κουζίνα είναι ένα μωσαϊκό από αρώματα, υλικά και παραδόσεις που ταξιδεύουν από νησί σε νησί. Ανάμεσά τους, ο κόκορας κρασάτος με μακαρόνια ξεχωρίζει ως πιάτο γιορτινό και οικογενειακό, που μαγειρευόταν σε γάμους, πανηγύρια και μεγάλες συγκεντρώσεις. Ο κόκορας σιγοβράζει για ώρες μέσα σε πλούσια σάλτσα ντομάτας και κόκκινου κρασιού, με μπαχαρικά που του χαρίζουν βαθύ άρωμα και γεύση. Τα χοντρά μακαρόνια απορροφούν όλη τη νοστιμιά, ενώ το τριμμένο τυρί – από πικάντικη ξερή μυζήθρα έως κεφαλοτύρι – δίνει το τελικό απολαυστικό άγγιγμα.

Κι αν η βάση είναι κοινή, κάθε νησί έχει το δικό του μικρό μυστικό για να κάνει τη συνταγή μοναδική.

Μυστικά ανά νησί

Σύρος: Χρήση τοπικού κόκκινου κρασιού και μια πρέζα ζάχαρη στη σάλτσα. Μαλακώνει την οξύτητα της ντομάτας, δίνει στρογγυλή, βελούδινη γεύση.

Τήνος: Προσθήκη μπαχαριού ή/και λίγο κύμινο . Δίνει ελαφρώς πικάντικο, ανατολίτικο άρωμα που «αγκαλιάζει» το κρασί.

Άνδρος: Κλείσιμο του πιάτου με πικάντικη ξερή μυζήθρα αντί για κεφαλοτύρι. Δίνει αλμυρή, γεμάτη γεύση και χαρακτηριστική αίσθηση στο τελείωμα

Κοινό στοιχείο Σιγανό μαγείρεμα (1,5-2 ώρες) και χρήση χοντρών μακαρονιών Ενσωματώνει όλα τα αρώματα στο κρέας και κρατάει τη σάλτσα πάνω στα μακαρόνια

Συνταγή: Κόκορας κρασάτος με μακαρόνια

Υλικά (για 6 άτομα)

1 κόκορας (1,5-2 κιλά), κομμένος σε μερίδες

200 ml ελαιόλαδο

2 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

4 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1-2 φύλλα δάφνης

1 ξυλάκι κανέλας

2-3 γαρύφαλλα

2 ώριμες ντομάτες τριμμένες ή 400 γρ. κονκασέ

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

250 ml ξηρό κόκκινο κρασί

120 ml νερό ή ζωμό

500 γρ. χοντρά μακαρόνια Νο 2 ή χειροποίητα

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

200 γρ. τριμμένη ξερή μυζήθρα ή κεφαλοτύρι

Εκτέλεση

Προετοιμασία κόκορα: Πλένουμε και στεγνώνουμε καλά τα κομμάτια. Τα αλατοπιπερώνουμε.

Σοτάρισμα: Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον κόκορα σε δόσεις, μέχρι να ροδίσει. Βγάζουμε τα κομμάτια στην άκρη.

Κρεμμύδι & αρώματα: Στην ίδια κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο, τη δάφνη, την κανέλα και τα γαρύφαλλα.

Σβήσιμο με κρασί: Ξαναβάζουμε τον κόκορα, σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί η δυνατή αλκοόλη.

Ντομάτα & σιγοβράσιμο: Προσθέτουμε τον πελτέ, τις ντομάτες και το νερό ή ζωμό. Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 1,5-2 ώρες, μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να δέσει η σάλτσα.

Μακαρόνια: Βράζουμε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό, τα στραγγίζουμε και κρατάμε λίγο από το νερό τους.

Σερβίρισμα: Ανακατεύουμε τα μακαρόνια με λίγη σάλτσα, σερβίρουμε με κομμάτια κόκορα, έξτρα σάλτσα και άφθονη τριμμένη μυζήθρα ή κεφαλοτύρι.

Tip: Για την πιο αυθεντική γεύση, χρησιμοποίησε κρασί και τυρί από το νησί που θέλεις να «εκπροσωπήσεις» στο πιάτο σου. Το αποτέλεσμα θα σε ταξιδέψει απευθείας στο Αιγαίο.