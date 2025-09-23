Το γιουβέτσι με γαρίδες και σάλτσα ούζου είναι μια γευστική θαλασσινή πρόταση που εντυπωσιάζει με την απλότητά της και τα αρώματά της. Το κριθαράκι μαγειρεύεται στον ζωμό των γαρίδων, απορροφώντας όλη τη νοστιμιά της θάλασσας, ενώ το ούζο χαρίζει μια ξεχωριστή αρωματική ένταση που ταιριάζει ιδανικά με τα θαλασσινά. Η σάλτσα ντομάτας δένει αρμονικά με το ελαιόλαδο, το σκόρδο και τα μυρωδικά, δημιουργώντας ένα πιάτο γεμάτο γεύση και ισορροπία. Σερβίρεται ζεστό, με φέτα ή κεφαλογραβιέρα και φρέσκο μαϊντανό, και αποτελεί ιδανική επιλογή για κυριακάτικο τραπέζι ή ένα ιδιαίτερο γεύμα με φίλους.

Υλικά (4 άτομα)

500 γρ. γαρίδες μεγάλες (με κέλυφος)

400 γρ. κριθαράκι

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 πιπεριά κόκκινη ή πορτοκαλί σε κυβάκια

400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

80 ml ούζο

100 ml ελαιόλαδο

1 φύλλο δάφνης

1 κ.γ. ζάχαρη

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 λίτρο ζωμό γαρίδας ή λαχανικών (κρατάμε από το βράσιμο των γαρίδων)

100 γρ. φέτα τριμμένη ή κεφαλογραβιέρα

Φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τις γαρίδες: Τις βράζουμε 2-3 λεπτά σε αλατισμένο νερό. Τις βγάζουμε, κρατάμε το ζωμό τους, τις καθαρίζουμε από το κέλυφος (κρατάμε μερικές ολόκληρες για διακόσμηση). Σοτάρουμε σε βαθύ τηγάνι το κρεμμύδι και το σκόρδο με το μισό ελαιόλαδο. Προσθέτουμε την πιπεριά. Ρίχνουμε τον πελτέ και καραμελώνουμε ελαφρά. Σβήνουμε με το ούζο και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ (2 λεπτά). Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, τη δάφνη, τη ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι. Βράζουμε τη σάλτσα 10 λεπτά να δέσει. Σε ταψί ή γάστρα βάζουμε το κριθαράκι, περιχύνουμε με τη σάλτσα και τον ζωμό (περίπου 3 φλιτζάνια). Ανακατεύουμε. Ψήνουμε στους 180°C για 20 λεπτά. Προσθέτουμε τις γαρίδες, ανακατεύουμε απαλά, περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 8-10 λεπτά μέχρι να δέσει το φαγητό.

Σερβίρουμε με μπόλικη φέτα ή κεφαλογραβιέρα και φρέσκο μαϊντανό.