Η μακαρονάδα πουτανέσκα έχει ρίζες στην Ιταλία, κυρίως στη Νάπολη, αν και συναντάται και στη Ρώμη. Το όνομα της προέρχεται από τη λέξη puttana («πόρνη»), με αρκετούς μύθους γύρω από την προέλευση. Κάποιοι λένε ότι ήταν γρήγορο, φτηνό και πικάντικο φαγητό που μαγείρευαν οι γυναίκες των «σπιτιών ανοχής» για να προλάβουν στα διαλείμματα τους. Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι αντσούγιες, η κάπαρη και οι ελιές ήταν υλικά εύκολα και πάντα διαθέσιμα στα ιταλικά σπίτια, ιδανικά για ένα πιάτο της στιγμής. Σήμερα, η πουτανέσκα θεωρείται κλασικό, λαχταριστό πιάτο της ιταλικής κουζίνας, με έντονο χαρακτήρα και αυθεντική μεσογειακή γεύση.

Υλικά (για 4 άτομα)

400 γρ. σπαγγέτι

4 φιλέτα αντσούγιας σε λάδι (στραγγισμένα)

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 μικρή καυτερή πιπεριά (ή λίγο μπούκοβο)

400 γρ. ντομάτες κονκασέ (ή τριμμένες φρέσκες ώριμες)

80 γρ. μαύρες ελιές (κατά προτίμηση Καλαμών, χωρίς κουκούτσι)

2 κ.σ. κάπαρη ξαρμυρισμένη

4 κ.σ. ελαιόλαδο

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Ψιλοκομμένος μαϊντανός για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Βράζουμε τα μακαρόνια σε άφθονο αλατισμένο νερό, 1 λεπτό λιγότερο από τον χρόνο της συσκευασίας (κρατάμε μισό φλιτζάνι από το νερό τους). Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ρίχνουμε τις αντσούγιες. Τις σπάμε με την κουτάλα μέχρι να λιώσουν. Προσθέτουμε το σκόρδο και την καυτερή πιπεριά, τα σοτάρουμε για μισό λεπτό. Ρίχνουμε τις ντομάτες, τις ελιές και την κάπαρη. Σιγοβράζουμε για 8-10 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Στραγγίζουμε τα μακαρόνια και τα ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι. Ανακατεύουμε καλά, προσθέτοντας λίγο από το νερό που κρατήσαμε για να «δέσει» το πιάτο. Σερβίρουμε αμέσως με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ψιλοκομμένο μαϊντανό.





Η πουτανέσκα είναι πιάτο δυνατό, με αλμυρή και πικάντικη γεύση. Παραδοσιακά δεν μπαίνει τυρί (η παρμεζάνα θεωρείται ότι χαλάει την ισορροπία), αλλά αν θέλεις, μπορείς να βάλεις λίγο τριμμένο πεκορίνο.