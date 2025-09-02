Η μακαρονόπιτα είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που συνδυάζει την αγάπη για τα ζυμαρικά με την πλούσια γεύση των τυριών και των αυγών. Προέρχεται κυρίως από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, όπου οι νοικοκυρές αξιοποιούσαν απλά υλικά της καθημερινότητας για να δημιουργήσουν ένα φαγητό χορταστικό και θρεπτικό. Η συνταγή βασίζεται σε βρασμένα μακαρόνια, φέτα, κίτρινα τυριά και μείγμα αυγών-γάλακτος, που ψήνονται στο φούρνο μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένια κρούστα. Αποτελεί ιδανικό γεύμα για όλη την οικογένεια, ενώ μπορεί να σταθεί τόσο ως κυρίως πιάτο όσο και ως μεζές σε γιορτινό τραπέζι.

Μακαρονόπιτα παραδοσιακή

Υλικά

500 γρ. μακαρόνια (κατά προτίμηση πένες ή κοφτό μακαρονάκι)

500 γρ. φέτα τριμμένη

200 γρ. κίτρινο τυρί (γραβιέρα ή κασέρι) τριμμένο

4 αυγά

2 ποτήρια γάλα

100 γρ. βούτυρο ή ελαιόλαδο

Αλάτι – πιπέρι

(Προαιρετικά) λίγο μοσχοκάρυδο ή δυόσμο για άρωμα

Εκτέλεση