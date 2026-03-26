Φερέιρα από «χρυσάφι»: Γιατί ο ΠΑΟΚ υποστηρίζει την... Παλμέιρας

Ο Αμπέλ Φερέιρα αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ τον Οκτώβριο του 2020 και σχεδόν έξι χρόνια μετά τη μεταγραφή του στην Παλμέιρας εξακολουθεί να γεμίζει τα ταμεία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ με κάθε τίτλο που κερδίζει. Ο Πορτογάλος προπονητής, ο οποίος έμεινε στη Θεσσαλονίκη για λιγότερο από ενάμιση χρόνο, κατακτά στη Βραζιλία το ένα τρόπαιο μετά το άλλο, ενισχύοντας οικονομικά τον «Δικέφαλο», αφού η διοίκηση του ΠΑΟΚ εφάρμοσε μία μεταγραφική πολιτική, που της αποφέρει έσοδα μακροπρόθεσμα.

Ο 47χρονος τεχνικός έφυγε από την Τούμπα το φθινόπωρο του 2020, με την Παλμέιρας από το Σάο Πάολο να καταβάλει ένα υπέρογκο ποσό για να τον αποκτήσει. Η συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Βραζιλιάνους, βέβαια περιελάμβανε επιπρόσθετες ειδικές ρήτρες, που προέβλεπαν μπόνους επίτευξης στόχων.

Γιατί ο ΠΑΟΚ... υποστηρίζει την Παλμέιρας

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Globo Esporte, η Παλμέιρας αναμένεται εντός του 2026 να πληρώσει στον «Δικέφαλο του Βορρά» το ποσό των 323 χιλιάδων ρεάλ Βραζιλίας. Κατά αντιστοιχία, είναι περίπου 55 χιλιάδες ευρώ. Είναι μόλις ένα μέρος από τις οφειλές των Βραζιλιάνων στους Θεσσαλονικείς, λόγω των τίτλων που κατέκτησε ο Αμπέλ Φερέιρα με την ομάδα από το Σάο Πάολο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, άλλωστε είχε προνοήσει σχετικά, γεμίζοντας με ειδικές ρήτρες το συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Βραζιλιάνους.

Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά πως η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και οι επιτυχίες του Φερέιρα με την Παλμέιρας «γεμίζουν μπόνους τον ΠΑΟΚ». Εξηγεί, δε πως η εν λόγω οφειλή σχετίζεται αποκλειστικά με την οικονομική υποχρέωση της Παλμέιρας έναντι των «ασπρόμαυρων», βάσει της έκθεσης οικονομικών για το 2025. Στο παρελθόν, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει εισπράξει επιπρόσθετες αμοιβές.

Συμφωνία από «χρυσάφι»

Όταν οι δύο ομάδες «έδιναν τα χέρια» το 2020 αποφάσισαν από κοινού πως η Παλμέιρας θα πληρώσει στον ΠΑΟΚ αποζημίωση για τον τερματισμό του συμβολαίου του, αλλά και μπόνους σε περίπτωση που κατακτήσει κάποιο τρόπαιο, όσο ο Πορτογάλος βρίσκεται στο τιμόνι της. Για αυτό το λόγο, κάθε φορά που η ομάδα από το Σάο Πάολο κατακτά κάποιο πρωτάθλημα ή κάποιο κύπελλο είναι υποχρεωμένη να αποπληρώσει στον ΠΑΟΚ ένα νέο ποσό. Όπως μεταδίδουν οι Βραζιλιάνοι, η οφειλή αποπληρώνεται με δόσεις και ο λόγος που καθυστέρησε η καταβολή του ποσού για το 2025, είναι πως η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ καθυστέρησε να προσκομίσει ορισμένα δικαιολογητικά.

Abel Ferreira aceitou a proposta do Palmeiras e vai renovar até 2025.



Εντύπωση, βέβαια προκαλεί το γεγονός πως ο Αμπέλ Φερέιρα χρειάζεται να καταβάλει ο ίδιος μέρος της οφειλής των μπόνους. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε αναλάβει μέρος του κόστους της μεταγραφής, προκειμένου να πείσει τους Θεσσαλονικείς να τον παραχωρήσουν στην Παλμέιρας. Εφόσον, όμως υποχρεώθηκε να καταβάλει μέρος της αποζημίωσης, η σύμβαση προβλέπει πως υποχρεούται να αποπληρώσει στον ΠΑΟΚ και τμήμα των υποχρεώσεων σχετικά με τις ρήτρες για την επίτευξη στόχων.

Τι δήλωσε ο Φερέιρα σχετικά με τα χρήματα που οφείλει στον ΠΑΟΚ

Ο 47χρονος τεχνικός είχε μιλήσει σχετικά με το ζήτημα, όταν παραχώρησε δηλώσεις στο Palmeiras TV το 2023.

«Για να γνωρίζετε, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να εισπράττει από εμένα ένα μέρος του μισθού μου, αλλά και χρήματα από την Παλμέιρας όποτε κερδίζουμε κάποιο τίτλο. Έχουμε κατακτήσει συνολικά οχτώ τρόπαια. Εγώ συνεχίζω να πληρώνω στον ΠΑΟΚ το τμήμα από το μισθό μου που συμφωνήσαμε τότε και η ομάδα εξακολουθεί να πληρώνει για κάθε τίτλο που έχουμε κατακτήσει το προηγούμενο διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμπέλ Φερέιρα έχει κερδίσει με την Παλμέιρας συνολικά 2 πρωταθλήματα Βραζιλίας, ένα Κύπελλο Βραζιλίας, 1 Σούπερ Καπ Βραζιλίας, 2 Κόπα Λιμπερταδόρες, 1 Κόπα Σουνταμερικάνα και 4 Campeao Paulista. Η παρουσία του στη «χώρα του καφέ» κρίνεται άκρως επιτυχημένη, με τον ΠΑΟΚ να καρπώνεται ένα σημαντικό και συνάμα απροσδόκητο οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνάει τις 200 χιλιάδες ευρώ.