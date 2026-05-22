Final Four: Σπανούλης και Ζήσης στο T-Center για το Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια

Ο Βασίλης Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης βρέθηκαν στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσουν τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια.

Οι δυο πρώην διεθνείς μπασκετμπολίστες έχουν εξαιρετικές σχέσεις, καθώς είναι και κουμπάροι και βρέθηκαν στην κερκίδα του ΟΑΚΑ για τον ημιτελικό που θα βγάλει τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Μάλιστα αποθεώθηκαν από τους μικρούς φίλους των Πειραιωτών και υπέγραψαν φανέλες και αυτόγραφα.