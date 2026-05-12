Φλωρίδης: «Η Ελλάδα στις 9 χώρες της ΕΕ με τις λιγότερες συστάσεις για το κράτος δικαίου»

Σημαντική βελτίωση της Ελλάδας στον τομέα του κράτους δικαίου ανέδειξε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Μάικλ ΜακΓκραθ, ο οποίος είχε προηγουμένως συνομιλίες και με τον πρωθυπουργό. Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 9 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις λιγότερες συστάσεις για ζητήματα κράτους δικαίου.



Όπως ανέφερε μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (12/5) στο Action24, μία από τις βασικές συστάσεις που είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν και πλέον έχει αρθεί, αφορούσε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε το 2024, οι ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων προτείνουν, μέσω μυστικής ψηφοφορίας, τις ηγεσίες τους, με την κυβέρνηση να λαμβάνει την τελική απόφαση. Ο υπουργός σημείωσε ότι η ρύθμιση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2025 και θα εφαρμοστεί εκ νέου με τη λήξη της θητείας της ηγεσίας του Αρείου Πάγου.

«Τοξικός λόγος» και αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση

Αναφερόμενος στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για ζητήματα κράτους δικαίου, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι η χρήση χαρακτηρισμών όπως «συμμορία» και «μαφία» σε βάρος της κυβέρνησης «κάνει κακό στο ίδιο το κόμμα». «Δεν μπορεί μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τον λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία ή εγκληματική οργάνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τέτοιες εκφράσεις χρησιμοποιούνται συνήθως από «κόμματα του περιθωρίου».

Παράλληλα, τόνισε ότι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει να διεξαχθεί πριν από τις εκλογές, σημειώνοντας ότι απαιτούνται 180 ψήφοι στη Βουλή και συνεπώς «ο διάλογος δεν μπορεί να αναβάλλεται».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι αρμοδιότητες του Αρείου Πάγου

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ανανέωσης των Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι η σχετική αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στον Άρειο Πάγο. Όπως είπε, η Ελλάδα διαθέτει θεσμοθετημένο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο από τις αρχές του 20ού αιώνα και όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστών υπάγονται σε αυτό.



Αναφερόμενος στη σχετική συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημείωσε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε αίτημα προς τον Άρειο Πάγο και στη συνέχεια αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, όπως προβλέπεται θεσμικά.

Μεταρρυθμίσεις στο περιουσιακό δίκαιο και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Γιώργος Φλωρίδης προανήγγειλε επίσης σημαντικές αλλαγές στο περιουσιακό δίκαιο, αναφέροντας ότι από την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν νέες ρυθμίσεις για τις κληρονομικές υποθέσεις, ώστε τα χρέη της κληρονομιάς να μην επιβαρύνουν την περιουσία του κληρονόμου.





Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη για «ονομαστικοποίηση» των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο της ρύθμισης του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Μιλώντας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η δίκη για τα Τέμπη «θα εξελιχθεί κανονικά παρά την προσπάθεια κάποιων να μην γίνει» ενώ έριξε «καρφιά» και για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως έγραψε ένα βιβλίο που κατηγορεί τους πρώην συνεργάτες του για ό,τι έγινε τα τελευταία χρόνια.

Κλείνοντας, υποστήριξε πως «επειδή έχουν αποτύχει οι προσπάθειες να βρεθεί αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση, αναζητούσαν τρόπο να δημιουργηθεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία».