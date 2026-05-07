Δικαιοσύνη «εξπρές» για πολιτικά πρόσωπα: Στη Βουλή η διάταξη Φλωρίδη για άμεση εκδίκαση υποθέσεων

Στη Βουλή προς ψήφιση κατατίθεται μέχρι αύριο Παρασκευή (8/5) η διάταξη για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, με στόχο την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εκκαθάρισή τους.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να απαντήσει στο πάγιο αίτημα της κοινωνίας για ταχύτητα στην απονομή δικαιοσύνης, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που κατέχουν δημόσια αξιώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη που φέρνει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης , προβλέπει την προσθήκη του Άρθρου 32Α στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο αφορά ειδικά την ανάκριση και εκδίκαση αξιοποίνων πράξεων βουλευτών.

Άμεση παραπομπή για πλημμελήματα εντός τριμήνου



Για τις περιπτώσεις βουλευτών όπου έχει ήδη χορηγηθεί η σχετική άδεια από το Κοινοβούλιο, καθώς και για τα αυτόφωρα κακουργήματα, ο νόμος γίνεται ιδιαίτερα αυστηρός ως προς τους χρόνους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διάταξη που φέρνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην προσθήκη του Άρθρου 32Α στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αναφέρει:

Στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα:



α) για τα μεν πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση άμεσα, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου, προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, και προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της,



β) για τα δε κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται και περατώνεται υποχρεωτικά με τη διαδικασία του άρθρου 28 εντός του ημίσεως των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών, η δε εισαγωγή της υπόθεσης προς εκδίκαση στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, και εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να μπει ένα οριστικό τέλος στις υποθέσεις πολιτικών προσώπων που «λιμνάζουν» επί χρόνια στα ανακριτικά γραφεία ή στις δικαστικές αίθουσες, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα.