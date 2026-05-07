ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέλη Μαΐου η συζήτηση για την προανακριτική

Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης, εκείνη του ΠΑΣΟΚ όπως και η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των «γαλάζιων» πρώην υπουργών Φωτεινής Αραμπατζή και Σπήλιου Λιβανού, μετά τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε πως θα εισηγηθεί η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που αιτήθηκε το ΠΑΣΟΚ να διεξαχθεί αμέσως μετά τη συζήτηση για την προανακριτική, εκτός απροόπτου στις αρχές Ιουνίου.

Ο πρόεδρος του Σώματος γνωστοποίησε εντωμεταξύ πως απέστειλε επιστολές και προς τους 297 βουλευτές, μέσω των οποίων τους ζητά να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής έως και τις 30 Ιουνίου.

Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες

Αξίζει να σημειωθεί πως την ερχόμενη Δευτέρα θα δοθούν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για τη χρήση του 2024, σύμφωνα με ενημέρωση του αρμόδιου αντιπροέδρου Θανάση Μπούρα.