Οι νεοδημοκράτες που περίμεναν το... στραβοπάτημα της Κοβέσι

Η χθεσινή γκάφα της Κοβέσι, που εκ παραδρομής έστειλε σε βουλευτές, που ελέγχονται για πλημμελήματα κλήσεις για παροχή εξηγήσεων για αδικήματα, που προσομοιάζουν σε κακούργημα μπορεί να έχει διπλή ανάγνωση, όπως επισημαίνει στη στήλη έμπειρος «γαλάζιος» παράγοντας.

Οι επικριτές της κ. Κοβέσι– και δεν είναι λίγοι αυτοί εντός της Νέας Δημοκρατίας – έχουν κάθε δικαίωμα να καταγγέλλουν σπουδή, προχειρότητα και πλημμελή ποινική αξιολόγηση των περιπτώσεων, που εμπεριέχονται στις νέες δικογραφίες.

Από την άλλη, οι βουλευτές μπορούν να παραπονεθούν προς το Μέγαρο Μαξίμου για σπασμωδική αντίδραση κατά τις πρώτες ώρες της νέας φάσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και το χθεσινό «κρούσμα», όπως χαρακτηριστικά λέγεται, ενισχύει την εντύπωση σε πολλούς εντός της Νέας Δημοκρατίας του…«πολύ κακό για το τίποτε», κάτι, που αναμένεται να σχολιαστεί κατά το σημερινό κλειστό σκέλος της συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ.

Κατά τα άλλα, πρόσωπο, που γνωρίζει πολύ καλά τα..μυστικά του κυβερνητικού στρατοπέδου επισημαίνει στη στήλη μία τάση στο εσωτερικό της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδος, που μέσα στο χαμό των τελευταίων εβδομάδων έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ.

Σύμφωνα με αυτό, λοιπόν, ορισμένοι βουλευτές αναμένεται να διαμαρτυρηθούν κατά τη σημερινή συνεδρίαση για την απροθυμία αρκετών Υπουργών να υπερασπιστούν δημόσια τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης, αλλά και να βάλουν πλάτη στα δύσκολα όπως είναι αντικειμενικά οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Το…παράπονο δεν είναι καινούργιο, αλλά αναμένεται να ξανακουστεί, καθώς η ώρα της κρίσης πλησιάζει και το άγχος της επανεκλογής φαίνεται ότι δεν αφήνει περιθώρια ούτε για χάρες, ούτε και για αβρότητες.