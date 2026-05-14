ΟΠΕΚΕΠΕ: Την Πέμπτη στήνονται οι κάλπες για την προανακριτική κατά Λιβανού, Αραμπατζή

Την ερχόμενη Πέμπτη 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των προτάσεων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ) για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται πως για την παραπομπή σε προανακριτική απαιτείται η έγκριση της απόλυτης πλειοψηφίας κατά τη μυστική ψηφοφορία με κάλπες, με την κυβέρνηση να έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως εκτιμά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν στη συγκρότησή της.

Πότε θα συζητηθεί η εξεταστική για τις υποκλοπές

Όσον αφορά την «πράσινη» πρόταση για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως η εισήγησή του προς τον πρωθυπουργό είναι η συζήτηση να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου και πως αναμένει την απάντησή του αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

«Δε μου αρέσει να λιμνάζουν θέματα πολιτικά...», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Νικήτας Κακλαμάνης, ερωτηθείς για τον προγραμματισμό των δυο συζητήσεων.

Υπενθυμίζεται πως το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το παραπάνω αίτημα, με βάση το αναθεωρημένο άρθρο του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η σύσταση εξεταστικής αποτελεί πλέον δικαίωμα και της μειοψηφίας, καθώς αρκεί η πρόταση 10 βουλευτών και η υπερψήφισή της από 120 βουλευτές, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα ωστόσο, το δικαίωμα της μειοψηφίας αφορά σε ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τη ΝΔ ότι σκοπεύει να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη πρόβλεψη προκειμένου να «συγκαλύψει» εκ νέου την υπόθεση.