Υπόθεση υποκλοπών: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Τζαβέλλας-Δεμίρης

Για την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου προγραμματίστηκε η ακρόαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, καθώς και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) Θεμιστοκλή Δεμίρη στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στον απόηχο των εξελίξεων στην υπόθεση των υποκλοπών.

Την κλήση των «δυο» είχε αιτηθεί η αντιπολίτευση, με διαδοχικά αιτήματά της. Η ακρόαση του Θεμιστοκλή Δεμίρη ορίστηκε για τις 09.00 και ακολούθως, στις 13.00, το κατώφλι της επιτροπής θα περάσει ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που εστάλη στα μέλη της επιτροπής Θεσμών, στην ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ θα παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.