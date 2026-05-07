Ο Μητσοτάκης στην «τραυματισμένη» ΚΟ: ΟΠΕΚΕΠΕ, Κοβέσι και Επιτελικό Κράτος στο στόχαστρο των βουλευτών

Βαρυσήμαντη παρέμβαση με ισχυρά μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ).

Εν μέσω όξυνσης του πολιτικού κλίματος ο πρωθυπουργός αναμένεται αφενός να θέσει τους κατευθυντήριους άξονες της μείζονος θεσμικής πρωτοβουλίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης και αφετέρου να επιχειρήσει να αναλάβει εκ νέου την πρωτοβουλία των κινήσεων περνώντας στην αντεπίθεση και βγάζοντας από τη θέση του αμυνόμενου το κυβερνών κόμμα.

Εξάλλου και στο φόντο της διογκούμενης εσχάτως δυσαρέσκειας σημαντικού τμήματος των «γαλάζιων» βουλευτών ελέω των κυβερνητικών χειρισμών σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη δικαιολογημένη ως ένα βαθμό δυσφορία των βουλευτών, της ανάγκης πλήρους διαλεύκανσης δύσοσμων υποθέσεων, αλλά και του σκληρού «κατηγορώ» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, το κεντρικό μήνυμα, που αναμένεται να εκπέμψει ο κ. Μητσοτάκης ενώπιον φίλων και αντιπάλων είναι η απόσταση, που έχει διανυθεί σε όλους τους τομείς από το 2019 έως σήμερα.

«Δείτε τη μεγάλη εικόνα, που ήταν η χώρα το 2019 και που είναι σήμερα» θα πει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και θα υπογραμμίσει τα κεκτημένα της διακυβέρνησης του σε μία σειρά πεδίων από την εξωτερική πολιτική και την άμυνα έως την Οικονομία και συγκεκριμένα την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη μείωση πάνω από 80 φόρων και τη δημιουργία πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το «φάλτσο» της Κοβέσι

Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με εμφανή διάθεση να τονώσει το ηθικό των βουλευτών του ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει για θαρραλέα πράξη ως προς την άρση ασυλία τους, ώστε να μην μείνει καμία σκιά πάνω από τα ερευνώμενα μέλη της «γαλάζιας» ΚΟ.

Πάντως, ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει πως η σχετική έρευνα θα πρέπει να επιταχυνθεί, όπως το έκανε και στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ θα αναφερθεί και στο χθεσινό «φάλτσο» της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, που έστειλε σε βουλευτές, που ελέγχονται για πλημμελήματα, κλήσεις για κακούργημα επισημαίνοντας ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να περιβάλλεται από απόλυτη θεσμικότητα και αξιοπιστία, ώστε να μην εγείρονται..υποψίες για σπουδή και προχειρότητα.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιφυλάξει θερμά λόγια για το ρόλο των βουλευτών καθ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων 7 ετών και για τη στήριξη, που παρείχαν στις μείζονες κυβερνητικές πρωτοβουλίες κάνοντας λόγο για παραταξιακή συνέπεια. Ωστόσο και όπως επισημαίνουν στενοί του συνεργάτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν τα δύο αυτά κόμματα, που έχουν στις τάξεις τους καταδικασμένα στελέχη για πολύ σοβαρές υποθέσεις να κουνάνε το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να μιλήσει για «διαδικτυακό βούρκο» πίσω από την ανωνυμία και για άνευ προηγουμένου τοξικότητα, θέμα για το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να λάβει πρωτοβουλία στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Θα μιλήσουν περισσότεροι από 40 βουλευτές

Παράλληλα και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός πρόκειται να δώσει και το περίγραμμα των καθηκόντων της Κοινοβουλευτικής Ομάδος εν όψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, του Συνεδρίου της ΝΔ στις 15-17 Μαΐου και των αμέσως επόμενων μηνών της μακράς προεκλογικής περιόδου.

Πάντως, όπως τόνιζαν συνεργάτες του ο πρωθυπουργός δίνει βάρος όχι στη δική του τοποθέτηση, αλλά στο τι θέλουν να πουν οι βουλευτές της ΝΔ κατά το κλειστό σκέλος της σημερινής συνεδρίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, το λόγο έχουν ζητήσει πάνω από 40 βουλευτές και οι τοποθετήσεις τους αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξ αιτίας της έντονης κινητικότητας, που καταγράφεται εσχάτως στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδος.

Αν και επισήμως η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης είναι η πρόταση της πλειοψηφίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θεωρείται δεδομένο πως αρκετοί βουλευτές θα ασκήσουν κριτική για το μοντέλο λειτουργίας της κυβέρνησης με επίκεντρο το επιτελικό κράτος και τις παρεμβάσεις του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, που έχει ενοχλήσει πολλούς γαλάζιους βουλευτές.

Εξάλλου, η διαιρετική τομή ανάμεσα σε αιρετούς και εξωκοινοβουλευτικούς εξακολουθεί να τροφοδοτεί με ένταση το γαλάζιο εσωκομματικό σκηνικό, ενώ επί μέρους θέματα, όπως η επικοινωνία ανάμεσα σε βουλευτές και Υπουργούς ή ο γάμος των ομόφυλων αναμένεται να απασχολήσουν τις τοποθετήσεις των γαλάζιων βουλευτών. Εξάλλου, δεν είναι λίγοι και οι βουλευτές, που εντοπίζουν απόσταση ανάμεσα στο κυβερνητικό κέντρο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα και ζητούν από τον πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου αυτή να γεφυρωθεί εν όψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση

Στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη προϊδεάζουν ότι η σημερινή του ομιλία θα είναι βαθιά θεσμική με επίκεντρο την Συνταγματική Αναθεώρηση, την οποία, όπως θα πει, αντιμετωπίζει διπλά, δηλαδή ως ένα σύνολο κανόνων, που έρχεται να δώσει μια συνολική λύση σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του πολιτεύματος και στη δημόσια ζωή τα οποία έρχονται από το παρελθόν, αλλά και προκειμένου να ανοίξει το δρόμο σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, την ώρα, που η χώρα βαδίζει προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Μετά τον πρωθυπουργό το λόγο θα λάβει ο εισηγητής της πλειοψηφίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πρόταση που θα παρουσιαστεί σήμερα θα είναι ουσιαστικά η βάση συζήτησης 30 άρθρων του Συντάγματος προς αναθεώρηση, η οποία αποτελεί το προιόν σύνθεσης των πρωθυπουργικών σκέψεων και των προτάσεων των βουλευτών της ΝΔ. Αυτό, πάντως, που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η αυριανή πρόταση δεν είναι δεσμευτική και δεν αποτελεί την τελική πρόταση της ΝΔ, καθώς η κυβέρνηση παραμένει ανοικτή σε άλλες προτάσεις ή διορθώσεις, οπότε πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία η οποία θα έχει συνέχεια.

Τέλος, κυβερνητικές πηγές αναδεικνύουν και την τριπλή στόχευση του πρωθυπουργού. Πρώτον, η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα, δεύτερον μία λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και τρίτον ένα σύγχρονο Σύνταγμα, που θα απαντά στις προκλήσεις του 2026 και όχι του 1975, δεδομένου ότι έχουμε ένα συνταγματικό χάρτη 50 ετών που έχει υπηρετήσει το σκοπό του, όμως δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι την προσιτή στέγη.