Φοινικούντα: Κινδύνευσαν Γερμανοί τουρίστες από υπερχείλιση ποταμού

Δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν από την κακοκαιρία Byron που σαρώνει ολόκληρη τη χώρα.



Οι δύο Γερμανοί κινδύνευσαν όταν το όχημά τους και το κατάλυμά τους, καθώς και ένα τροχόσπιτο παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμού στη Λούτσα Φοινικούντας.



Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025 η υπερχείλιση του ποταμού που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταλύματα, ενώ σημειώθηκαν και τρία περιστατικά εγκλωβισμού.



Οι δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά. Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετώπισαν δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή, ενώ σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.



Άμεση ήταν η αντίδραση της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Δήμου Πύλου-Νέστορος, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των ατόμων που βρέθηκαν σε κίνδυνο.



Λόγω της κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου:

Βασιλίτσι - Ακριτόχωρι: κλειστό

Παραλιακή Φοινικούντα - Γριζόκαμπος: κλειστή

Χαρακοπειό - Υάμεια: κυκλοφορία με δυσκολία



Στην περιοχή κατευθύνονται μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου-Νέστορος για άμεση παρέμβαση, αποκατάσταση της βατότητας και καθαρισμό των σημείων όπου έχουν αναφερθεί φερτά υλικά και κατολισθήσεις.