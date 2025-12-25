Φοίβος: Η ιστορία πίσω από τα «Χριστούγεννα» της Βανδή - «Ένιωθα μελαγχολία βλέποντας ζευγαράκια...»

Την ιστορία που κρύβεται πίσω από το επιτυχημένο και αγαπημένο τραγούδι των Χριστουγέννων της Δέσποινας Βανδή «Χριστούγεννα» αποκάλυψε ο δημιουργός του Φοίβος και είπε συγκεκριμένα μέσα από τον λογαριασμό του στο Tik Tok:

«Την Παραμονή των Χριστουγέννων ταξίδευα στο εξωτερικό και στις χώρες που επισκεπτόμουν άκουγα διάφορα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που έδιναν έναν ιδιαίτερο τόνο στο εορταστικό κλίμα της συγκεκριμένης περιόδου. Περπατώντας στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να έχουμε το δικό μας σήμα κατατεθέν. Έπειτα διανύθηκε μια μεγάλη απόσταση και δεν πίστευα ότι θα γίνει όσο πετυχημένο έγινε.

Στα μέσα εκείνου του καλοκαιριού, μετά την Νέα Υόρκη, έπρεπε να γράψω τους στίχους. Αποφάσισα να το δώσω στη Δέσποινα, που τότε φτιάχναμε τον δίσκο της. Ήθελα μέσα από τους στίχους να μεταφέρω αυτήν τη μελαγχολία που ένιωθα, βγαίνοντας από τα στούντιο να βλέπω αγαπημένα ζευγαράκια πιασμένα χέρι χέρι να απολαμβάνουν το μαγικό κλίμα των Χριστουγέννων, το οποίο εγώ αγνοούσα μέχρι τότε. Γι' αυτό στο τέλος του δεύτερου κουπλέ λέω ότι πονάει πολύ η μοναξιά».

Και συμπλήρωσε: «Ξεκινώντας τη δική μου οικογένεια, η γυναίκα μου μου έμαθε ότι Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς εκείνη».