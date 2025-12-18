Φαίη Θεοχάρη: «Αυτή σου αξίζει» - Νέο τραγούδι από τον Φοίβο

Η Φαίη Θεοχάρη συνεχίζει τη δισκογραφική συνεργασία της με τον Φοίβο και παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Αυτή σου αξίζει», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Πρόκειται για ένα ρυθμικό τραγούδι με την υπογραφή του hit maker Φοίβου στη μουσική και τους στίχους που «απογειώνει» με τη φωνή και το ταμπεραμέντο της η Φαίη Θεοχάρη.

φωτογραφία YouTube

Σε άλλη αγκαλιά

Το «Αυτή Σου Αξίζει» συνοδεύεται από music video στο YouTube. Στο κλιπ βλέπουμε τη Φαίη Θεοχάρη να περιπλανιέται σε διαδρόμους σαν να ξετυλίγει έναν εσωτερικό μονόλογο, καθώς αντιλαμβάνεται ότι η παλιά της σχέση έχει βρει άλλη πορεία.

Το όλο σκηνικό είναι σαν μια ποιητική εικόνα, γεμάτη υπαινιγμούς και ατμόσφαιρα, ενώ σε ένα παράλληλο, σχεδόν ονειρικό, πλάνο τη βλέπουμε να τραγουδά με μια βαθιά, moody διάθεση, μετατρέποντας τον υπαινιγμό του τέλους σε τέχνη. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Alex Κωνσταντινίδης.

«Έχω βιώσει πολύ bullying»

Κι αν τώρα όλα μοιάζουν ρόδινα για τη Φαίη, αυτό δεν ήταν πάντα η αλήθεια της. Η τραγουδίστρια είχε εκμυστηρευτεί σε συνέντευξή της στο “The 2night show” για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είχε περάσει. «Ήμουν πάντα ένα τσουπωτό παιδάκι. Προσπαθούσα να χάσω κιλά. Μετά τα έπαιρνα ξανά. Έχω βιώσει πολύ bullying στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Είχα πάρα πολλά κιλά… Έχω δοκιμάσει ό,τι μπορείς να φανταστείς και δεν μπορούσα να τα χάσω! Πήρα μία απόφαση, μετά που συζήτησα με την οικογένειά μου κι είπα ότι δεν μπορώ άλλο πια να το αντέξω. Έκανα επέμβαση, γαστρικό μανίκι. Είδα ότι δεν έχει επιπλοκές».