Foot-in-Mouth: Όταν το στόμα τρέχει πιο γρήγορα από το μυαλό

Μπορεί να το κάνουμε αστείο στην παρέα, αλλά η ζημιά από μια άστοχη κουβέντα δεν είναι καθόλου αστεία ειδικά όταν χωρίς πρόθεση γίνεται πληγωτική.



Σχεδόν όλοι οι ενήλικες έχουμε ζήσει εκείνη τη στιγμή που ο χρόνος μοιάζει να «παγώνει»: έχεις μόλις πει κάτι, βλέπεις το χαμόγελο του άλλου να σβήνει ανεπαίσθητα και μέσα σε δευτερόλεπτα συνειδητοποιείς ότι μόλις εξέθεσες τον εαυτό σου. Η αμηχανία σε κατακλύζει και η ντροπή σε χτυπά με καθυστέρηση δευτερολέπτου αλλά χτυπά δυνατά.



Το λεγόμενο «foot-in-mouth syndrome» περιγράφει ακριβώς αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία: τον αυθορμητισμό που ξεφεύγει, το σχόλιο που εκτοξεύεται πριν φιλτραριστεί, την «έξυπνη» ατάκα που τελικά δεν ήταν και τόσο έξυπνη. Μπορεί να πρόκειται για μια άκομψη παρατήρηση, μια υπερβολικά ειλικρινή γνώμη ή μια φράση που απλώς ειπώθηκε σε λάθος στιγμή. Το αποτέλεσμα είναι κοινό: μετάνοια και επανάληψη της σκηνής στο μυαλό σου λίγο πριν κοιμηθείς.

Διαβάστε γιατί το φαινόμενο δεν ταυτίζεται με κακή πρόθεση.