Formula 1 2026: Ακυρώνονται Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την FIA (Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου) να προχωρά στην ακύρωση των Grand Prix του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας για το 2026, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή δεν αφήνουν περιθώρια για ρίσκα.

Το χρονικό μιας αναπόφευκτης απόφασης

Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, αναμένεται και επίσημα η ανακοίνωση που θα μειώσει το καλεντάρι του 2026 σε 22 αγώνες. Το πλάνο προέβλεπε ότι ο Λιούις Χάμιλτον, ο Μαξ Φερστάπεν και οι υπόλοιποι αστέρες του grid θα βρίσκονταν στο Μπαχρέιν για τον τέταρτο γύρο της σεζόν (10-12 Απριλίου) και αμέσως μετά στην εντυπωσιακή Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας (17-19 Απριλίου).

Ωστόσο, η κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή, με πλήγματα που επηρέασαν κράτη του Κόλπου, άλλαξε άρδην τα δεδομένα. Για τη Formula 1 και την FIA, η ασφάλεια των ομάδων, των οδηγών και των χιλιάδων θεατών είναι αδιαπραγμάτευτη. Όταν οι πύραυλοι αντικαθιστούν τον ήχο των κινητήρων, το σπορ οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω.

Κενό 5 Εβδομάδων και το δίλημμα των αντικαταστατών

Η ακύρωση αυτή δημιουργεί ένα τεράστιο «κενό» στο πρόγραμμα. Μετά το Grand Prix της Ιαπωνίας στα τέλη Μαρτίου, οι κινητήρες θα σιγήσουν για πέντε ολόκληρες εβδομάδες, μέχρι το grid να μεταφερθεί στο Μαϊάμι στις αρχές Μαΐου.

Αν και ακούστηκαν έντονα τα ονόματα του Πορτιμάο στην Πορτογαλία και της Ίμολα στην Ιταλία ως πιθανοί αντικαταστάτες, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Η διοργάνωση ενός αγώνα επιπέδου F1 μέσα σε λίγες εβδομάδες είναι πρακτικά αδύνατη, αφήνοντας τους οπαδούς σε μια απρόσμενη «ανοιξιάτικη ανάπαυλα».

Φωτογραφία αρχείου Μαξ Φερστάπεν

Το αναθεωρημένο καλεντάρι της Formula 1 για το 2026

Με τις αλλαγές αυτές, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής (σημειώνεται ότι όπου υπάρχει αστερίσκος, έχουμε αγώνα Sprint):

Αυστραλία: 6-8 Μαρτίου

Κίνα:* 13-15 Μαρτίου

Ιαπωνία: 27-29 Μαρτίου

Μαϊάμι:* 1-3 Μαΐου

Καναδάς:* 22-24 Μαΐου

Μονακό: 5-7 Ιουνίου

Βαρκελώνη: 12-14 Ιουνίου

Αυστρία: 26-28 Ιουνίου

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ Formula 1 2025 Λιούις Χάμιλτον

Μεγάλη Βρετανία:* 3-5 Ιουλίου

Βέλγιο: 17-19 Ιουλίου

Ουγγαρία: 24-26 Ιουλίου

Ολλανδία:* 21-23 Αυγούστου

Ιταλία: 4-6 Σεπτεμβρίου

Μαδρίτη: 11-13 Σεπτεμβρίου

Αζερμπαϊτζάν: 24-26 Σεπτεμβρίου

Σινγκαπούρη:* 9-11 Οκτωβρίου

ΗΠΑ: 23-25 Οκτωβρίου

Μεξικό: 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου

Βραζιλία: 6-8 Νοεμβρίου

Λας Βέγκας: 19-21 Νοεμβρίου

Κατάρ: 27-29 Νοεμβρίου

Άμπου Ντάμπι: 4-6 Δεκεμβρίου

Με * οι αγώνες που έχουν Sprint