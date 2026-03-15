Formula 1 2026 GP Κίνας: Πρώτη νίκη του Αντονέλι πρώτο podium του Χάμιλτον στη Ferrari

Η νέα εποχή της Formula 1 έγραψε μια χρυσή σελίδα στο Grand Prix στη Σαγκάη. Ο Κίμι Αντονέλι μετέτρεψε την pole position στην παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα, οδηγώντας την κούρσα της Mercedes προς το «1-2». Την ίδια στιγμή, ο Λιούις Χάμιλτον χάρισε στους Tifosi το πρώτο του βάθρο με τα κόκκινα της Ferrari, σε έναν αγώνα που τα είχε όλα: στρατηγική, προσπεράσματα και δράμα μέχρι το τέλος.

Η εκκίνηση και η αντεπίθεση του Αντονέλι

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Αντονέλι ήρθε αντιμέτωπος με την εκρηκτική εκκίνηση των δύο Ferrari. Παρά την πίεση, ο νεαρός Ιταλός δεν έχασε την ψυχραιμία του. Αν και ο Χάμιλτον κατάφερε να του κλέψει την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, ο Αντονέλι κράτησε πίσω του τον Σαρλ Λεκλέρ (Charles Leclerc), αποφεύγοντας τις παγίδες των πρώτων μέτρων.

Η απάντηση του γεννημένου στην Μπολόνια εφήβου ήταν άμεση. Χρησιμοποιώντας το «overtake mode» της Mercedes, εξαπέλυσε την επίθεσή του στον επόμενο κιόλας γύρο, προσπερνώντας τον Χάμιλτον στη στροφή 14. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Αντονέλι άρχισε να χτίζει μια διαφορά που έμοιαζε ακατόρθωτο να καλυφθεί.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας και η στρατηγική των Pit Stop

Ο αγώνας φάνηκε να παίρνει νέα τροπή στον 10ο γύρο, όταν ο Λανς Στρολ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει με την Aston Martin του λόγω προβλήματος στην μπαταρία, προκαλώντας την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Η στρατηγική στα pits αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Αντονέλι και οι υπόλοιποι πρωτοπόροι που φορούσαν ελαστικά με τη μέση σκληρότητας γόμα μπήκαν για αλλαγή σε σκληρή. Η κίνηση αυτή έφερε προσωρινά τους Φράνκο Κολαπίντο και Εστεμπάν Οκόν – που δεν είχαν σταματήσει – μπροστά από τις Ferrari και τον Τζορτζ Ράσελ. Αυτό το «μαξιλάρι» επέτρεψε στον Αντονέλι να επανεκκινήσει καθαρά, χωρίς την άμεση απειλή επίθεσης στην πρώτη στροφή.

Η μάχη για το βάθρο και η άνοδος του Ράσελ

Ενώ ο Αντονέλι άνοιγε την ψαλίδα της διαφοράς, πίσω του γινόταν «σφαγή». Ο Χάμιλτον και ο Λεκλέρ ενεπλάκησαν σε μια επική μονομαχία με συνεχή προσπεράσματα.

Αυτή η μάχη έδωσε την ευκαιρία στον Τζορτζ Ράσελ να πλησιάσει και να τους προσπεράσει , εξασφαλίζοντας τελικά τη δεύτερη θέση για τη Mercedes.

Ο Αντονέλι, παρά τη διαφορά των 9 δευτερολέπτων που είχε χτίσει, παραδέχτηκε αργότερα πως «παραλίγο να πάθει έμφραγμα» όταν μπλόκαρε τους τροχούς του στη στροφή 14, τρεις γύρους πριν το τέλος. Ωστόσο, ακούγοντας τις οδηγίες του μηχανικού του, Πιτ Μπόνινγκτον (Bono), να «φέρει το μονοθέσιο σπίτι», τερμάτισε με ασφάλεια 5,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον teammate του.

Το «Box-Office» δράμα της Ferrari και οι εκπλήξεις

Ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε τελικά τη μάχη των Ferrari, ολοκληρώνοντας το προσπέρασμα επί του Λεκλέρ στον 40ο γύρο με ένα εντυπωσιακό πέρασμα από την εσωτερική της στροφής 1.

Hamilton into the lead off the line... 💨



Here's how the Grand Prix start unfolded in China! 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/8PCggan9tV — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Στις πιο πίσω θέσεις, ο Όλι Μπέρμαν εντυπωσίασε τερματίζοντας 5ος με τη Haas, ενώ ο Πιερ Γκασλί (Pierre Gasly) ανέβηκε στην 6η θέση μετά την εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν από πρόβλημα στην κινητήρια μονάδα. Ο Λίαμ Λόσον και ο Ιζάκ Χατζάρ συμπλήρωσαν την επτάδα, με τον τελευταίο να παίρνει τους πρώτους του βαθμούς με τη Red Bull παρά το ατύχημα στον πρώτο γύρο.

Ο Κάρλος Σάινθ χάρισε στη Williams τους πρώτους της βαθμούς για φέτος τερματίζοντας 9ος, ενώ ο Κολαπίντο έκλεισε τη δεκάδα, παρά την επαφή που είχε με τον Οκόν.

Τα Highlights του Αγώνα

Πρώτη Νίκη Αντονέλι: Ο 18χρονος Ιταλός γίνεται ένας από τους νεότερους νικητές στην ιστορία της F1.

1-2 για τη Mercedes: Κυριαρχική εμφάνιση από τα «Ασημένια Βέλη».

Πρώτο Βάθρο Χάμιλτον - Ferrari: Η συνεργασία-όνειρο ξεκινά να αποδίδει καρπούς.

Εγκατάλειψη Φερστάπεν: Σπάνιο μηχανικό πρόβλημα έθεσε εκτός τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Χάος στην Εκκίνηση: Πιάστρι, Νόρις, Άλμπον και Μπορτολέτο δεν κατάφεραν καν να ξεκινήσουν τον αγώνα λόγω τεχνικών θεμάτων.

Δράμα στην Aston Martin: Διπλή εγκατάλειψη, με τον Αλόνσο να αναφέρει ανυπόφορους κραδασμούς στο τιμόνι.

Ιστορικοί Βαθμοί: Πρώτοι βαθμοί για τη Williams φέτος και παρθενικοί πόντοι για τον Χατζάρ.