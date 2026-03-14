Formula 1 2026 Grand Prix Κίνας: Ο Αντονέλι ξεκινά πρώτος

Ιστορική Pole Position για τον Αντονέλι – «Θρίλερ» με Russell και Red Bull. Η Σαγκάη υποκλίθηκε σήμερα στο νέο μεγάλο ταλέντο της Formula 1.

Σε τελευταίο session των κατατακτήριων δοκιμών που θα μείνει στην ιστορία, ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε την πρώτη του pole position σε ηλικία μόλις 19 ετών και 201 ημερών. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes δεν πήρε απλώς την πρώτη θέση, αλλά «έσπασε» το στοιχειωμένο ρεκόρ του νεότερου poleman στην ιστορία, το οποίο κατείχε ο Σεμπάστιαν Φέτελ από το GP της Μόντσα το 2008 (σε ηλικία 21 ετών και 72 ημερών).

Το δράμα της Mercedes και η επιμονή του Russell

Η κυριαρχία της Mercedes στην πρώτη σειρά της εκκίνησης δεν ήρθε χωρίς καρδιοχτύπια. Ο Τζορτζ Ράσελ, στην προσπάθειά του να πετύχει back-to-back pole positions, αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα στη μονάδα ισχύος νωρίς στο Q3. Το μονοθέσιο του Βρετανού ακινητοποιήθηκε προσωρινά στην πίστα. Αν και κατάφερε να το θέσει ξανά σε κίνηση, οι ταχύτητες δεν άλλαζαν, αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει αργά στα pits.

Αυτό άνοιξε διάπλατα την πόρτα για τον Αντονέλι. Ο νεαρός Ιταλός έγραψε χρόνο 1:32.322" και στη συνέχεια βελτίωσε το χρόνο του στο εντυπωσιακό 1:32.064" . Ο Λιούις Χάμιλτον προσπάθησε να τον απειλήσει μένοντας 0.315 δευτερόλεπτα πίσω, αλλά η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τον Ράσελ. Οι μηχανικοί της Mercedes έκαναν το θαύμα τους, τον έβγαλαν ξανά στην πίστα για μια τελευταία προσπάθεια, και ο Βρετανός κατάφερε να σκαρφαλώσει στη 2η θέση, όντας 0.222 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον teammate του.

Ferrari, McLaren και η «πτώση» των Red Bull

Η δεύτερη σειρά της εκκίνησης ανήκει στην Scuderia, με τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να παίρνουν τις θέσεις 3 και 4. Πιο πίσω, η McLaren «κλείδωσε» την τρίτη σειρά, με τον Όσκαρ Πιάστρι να κερδίζει τη μάχη από τον Λάντο Νόρις για μόλις 0.06 δευτερόλεπτα.

Η μεγάλη απογοήτευση της ημέρας ήταν η Red Bull. Ο Πιέρ Γκασλί έκανε την έκπληξη και μπήκε ανάμεσα στους... Ταύρους, αφήνοντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής περιορίστηκε στην 8η θέση, όντας σχεδόν ένα δευτερόλεπτο μακριά από την pole, ενώ ο teammate του, Ισαάκ Χατζάρ, ακολούθησε στην 9η θέση, μπροστά από τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas.

Μάχες στις λεπτομέρειες και κίτρινες σημαίες

Το πέρασμα από το Q2 στο Q3 κρίθηκε σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έχασε την πρόκριση για μόλις 0.002δ., ενώ ο Φράνκο Κολαπίντο έμεινε εκτός για άλλα 0.003δ. Η δράση στο Q2 διακόπηκε από κίτρινη σημαία που προκάλεσε ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο. Ο οδηγός της Audi, ενώ βελτίωνε τον χρόνο του, έχασε τον έλεγχο στην τελευταία στροφή. Το μπλοκάρισμα των πίσω τροχών τον έστειλε σε μια ανεξέλεγκτη πλαγιολίσθηση προς τις μπαριέρες, με την αμμοπαγίδα ευτυχώς να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης. Αυτό το συμβάν επηρέασε τους Εστεμπάν Οκόν, Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ, οι οποίοι δεν κατάφεραν να βελτιώσουν τους χρόνους τους.

Στις πιο πίσω θέσεις, ο Κάρλος Σάινθ είδε την προσπάθειά του να ακυρώνεται στην πράξη καθώς υποχώρησε στη ζώνη αποκλεισμού, ενώ ο Άλεξ Άλμπον χαρακτήρισε τη διαδικασία «τρομερή» για τη Williams. Την απογοητευτική εικόνα έκλεισε ο Σέρχιο Πέρες, ο οποίος με προβλήματα αξιοπιστίας όλο το διήμερο, θα εκκινήσει από την τελευταία θέση.

Τι θα γίνει στον αγώνα

Με το grid να έχει διαμορφωθεί με αυτόν τον αναπάντεχο τρόπο, ο αυριανός αγώνας στη Σαγκάη αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Η Mercedes καλείται να διαχειριστεί την εσωτερική μάχη των οδηγών της, την ώρα που οι δύο οδηγοί της Ferrari θα τολμήσουν ξανά εκρήκτική εκκίνηση. Φυσικά και ο Φερστάπεν θα προσπαθήσει να αναρριχηθεί από την 8η θέση σε μια πίστα που επιτρέπει τις προσπεράσεις.

Η στρατηγική των ελαστικών και η διαχείριση της φθοράς στην απαιτητική άσφαλτο της Κίνας θα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που θα κρίνουν αν ο Αντονέλι θα μετουσιώσει την ιστορική του pole position σε μια παρθενική νίκη.

Highlights των κατατακτήριων δοκιμών

Ιστορικό Ρεκόρ: Με ηλικία 19 ετών και 200 ημερών ο Κίμι Αντονέλι ξεκινά από την καλύτερη θέση της εκκίνησης στο Grand Prix της Κίνας.

Νέος Poleman: Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes "έσπασε" το ρεκόρ του νεότερου poleman, που είχε ο Σεμπάστιαν Φέτελ από το Grand Prix της Monza το 2008.

Mercedes Front Row: Παρά το τεχνικό πρόβλημα του Ράσελ στο Q3, η Mercedes έκανε το 1-2 στην εκκίνηση.

Κρίση στη Red Bull: Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει μόλις 8ος, σε μια από τις χειρότερες κατατακτήριες δοκιμές της καριέρας του.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έχασε την πρόκριση στο Q3 για μόλις 0.002δ.