Formula 1 2026: Η Ferrari SF-26 στο πρώτο shakedown ανοίγει τη νέα σεζόν

Η Ferrari έκανε το πρώτο επίσημο βήμα στη νέα εποχή της Formula 1, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το shakedown της SF-26 στην πίστα του Fiorano.

Μπροστά σε tifosi και κάμερες, η Scuderia έβαλε για πρώτη φορά στον δρόμο το μονοθέσιο που θα τη συνοδεύσει στη σεζόν 2026, μια χρονιά-ορόσημο λόγω των ριζικών τεχνικών αλλαγών σε σασί και κινητήρες.

Το πρώτο πέρασμα της SF-26 στην άσφαλτο

Η νέα Ferrari παρουσιάστηκε αρχικά μέσα από ένα σύντομο βίντεο στις 11:30 το πρωί ώρα Κεντρικής Ευρώπης, όμως η πραγματική δράση είχε ήδη ξεκινήσει νωρίτερα. Το shakedown πραγματοποιήθηκε ως Demonstration Event, κάτι που σημαίνει ότι το επιτρεπόμενο όριο ήταν μόλις 15 χιλιόμετρα, δηλαδή πέντε γύροι στην ιδιωτική πίστα της Ferrari.

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν εκείνος που ανέλαβε τον πρώτο γύρο δοκιμών, χαιρετώντας τον κόσμο στις κερκίδες, σε μια εικόνα που ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου. Το μονοθέσιο φορούσε ελαστικά επίδειξης full wet της Pirelli και ο Βρετανός ολοκλήρωσε συνολικά τρεις γύρους, αρκετούς για να πάρει μια πρώτη αίσθηση από την ενεργή αεροδυναμική της νέας εποχής, με κινητά flaps τόσο στην εμπρός όσο και στην πίσω πτέρυγα.

Χάμιλτον και Λεκλέρκ σε ρόλο πρωταγωνιστή

Μετά τον Χάμιλτον, τη σκυτάλη πήρε ο Σαρλ Λεκλέρκ για τους δύο τελευταίους γύρους.

Αν και το πρόγραμμα ήταν περιορισμένο, οι δύο οδηγοί, μπόρεσαν να συλλέξουν πολύτιμες πρώτες εντυπώσεις για τη συμπεριφορά της SF-26, κυρίως σε ό,τι αφορά την ισορροπία και την απόκριση των νέων αεροδυναμικών συστημάτων.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντερίκ Βασέρ, ξεκαθάρισε πως ο βασικός στόχος δεν ήταν η απόδοση αλλά η αξιοπιστία. Όπως δήλωσε, προτεραιότητα της Ferrari ήταν να βγει το μονοθέσιο στην πίστα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων χωρίς προβλήματα. Το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε καμία τεχνική δυσλειτουργία θεωρείται ιδιαίτερα θετικό σημάδι για την ομάδα.

Η σημασία των δοκιμών της Βαρκελώνης

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι οι επίσημες δοκιμές προετοιμασίας στη Βαρκελώνη, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου. Εκεί, όλες οι ομάδες θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στη νέα τεχνική εποχή της F1, με ανανεωμένους κανονισμούς που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ηλεκτρική ενέργεια και στην ενεργή αεροδυναμική.

Σύμφωνα με τον Βασέρ, ο στόχος στη Βαρκελώνη είναι να συγκεντρωθεί το μέγιστο δυνατό ποσό δεδομένων, ώστε από το Μπαχρέιν και μετά να ξεκινήσει η ουσιαστική εξέλιξη του μονοθεσίου. Με άλλα λόγια, η SF-26 που είδαμε στο Fiorano είναι μόνο η αρχή μιας μακράς διαδικασίας, που θα καθορίσει αν η Ferrari μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της Formula 1.