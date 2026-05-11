Formula 1 2026: Θα ανακοινώσει ο Lewis Hamilton την αποχώρησή του στο Silverstone;

Η Formula 1 βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Σε μια εποχή που η νέα γενιά οδηγών χτυπά με ορμή την πόρτα των μεγάλων ομάδων, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα που οδήγησαν μονοθέσια, ο Λιούις Χάμιλτον και ο Φερνάντο Αλόνσο, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έντονης συζήτησης: Μήπως ήρθε η ώρα να κρεμάσουν το κράνος τους;

Το «κατηγορώ» του Ραλφ Σουμάχερ

Ο πρώην οδηγός και νικητής έξι Grand Prix, Ραλφ Σουμάχερ, δεν μάσησε τα λόγια του. Μιλώντας στο podcast "Backstage Boxengasse" του Sky Germany, δήλωσε ξεκάθαρα πως οι δύο βετεράνοι πρέπει να αποχωρήσουν στο τέλος της χρονιάς. Παρά το γεγονός ότι οι δύο οδηγοί μετρούν μαζί εννέα παγκόσμια πρωταθλήματα, ο Σουμάχερ πιστεύει πως οι θέσεις τους στο grid θα έπρεπε να ανήκουν σε νέα ταλέντα. «Ο Χάμιλτον και ο Αλόνσο πέρασαν υπέροχα στη Formula 1. Αλλά τώρα είναι η ώρα να βγουν από τα μονοθέσια και να δώσουν την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός.

Η δύσκολη προσαρμογή στη Ferrari και το φάντασμα της απόσυρσης

Για τον Λιούις Χάμιλτον, η μεταγραφή στη Ferrari δεν εξελίσσεται όπως θα ονειρευόταν. Στα 41 του χρόνια, ο Βρετανός δυσκολεύεται να ακολουθήσει τον ρυθμό του teammate του, Σαρλ Λεκλέρ. Με εξαίρεση μια εξαιρετική εμφάνιση στην Κίνα όπου ανέβηκε στο βάθρο, η ταχύτητά του υπολείπεται της κορυφής, ενώ η τελευταία του νίκη χρονολογείται πίσω στο 2024, όταν οδηγούσε ακόμα για τη Mercedes.

Οι φήμες στους διαδρόμους των paddock οργιάζουν. Ο δημοσιογράφος Λούι Ντέκερ προχώρησε σε μια τολμηρή πρόβλεψη: «Θα στοιχημάτιζα ότι ο Χάμιλτον θα ανακοινώσει την απόσυρσή του στο Silverstone (στο GP της πατρίδας του) στο τέλος της φετινής σεζόν». Η Ferrari, αν και ξεκίνησε δυνατά, φαίνεται να χάνει έδαφος από τη McLaren, καθιστώντας το όνειρο του 8ου παγκόσμιου τίτλου για τον Λιούις ολοένα και πιο μακρινό.

Ο διάδοχος είναι ήδη εδώ: Όλιβερ Μπέρμαν

Αν ο Χάμιλτον αποφασίσει όντως να αποχωρήσει, η Scuderia δεν χρειάζεται να ψάξει μακριά. Ο Όλιβερ Μπέρμαν, το «παιδί» της ακαδημίας της Ferrari, θεωρείται ο φυσικός διάδοχος. Ο 21χρονος Βρετανός, που φέτος εντυπωσιάζει με τη Haas, έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα. Μάλιστα, ο Ραλφ Σουμάχερ πιστεύει πως ο Μπέρμαν δεν θα είναι απλώς ένας καλός οδηγός, αλλά θα μπορούσε να κοντράρει στα ίσια —ή και να ξεπεράσει— τον Λεκλέρ.

Το δράμα του Αλόνσο στην Aston Martin

Την ίδια στιγμή, ο Φερνάντο Αλόνσο, στα 45 του χρόνια, βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μια Aston Martin που παλεύει στις τελευταίες θέσεις. Οι κινητήρες της Honda αποδεικνύονται λιγότερο αξιόπιστοι και ισχυροί από το αναμενόμενο, κάνοντας τη ζωή του Ισπανού δύσκολη. Παρόλο που ο Αλόνσο έχει αφήσει να εννοηθεί πως θέλει να συνεχίσει, η τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση ίσως τον αναγκάσει να αναθεωρήσει.

Είτε πρόκειται για μια πρόωρη ανακοίνωση στο Silverstone, είτε για μια τελευταία προσπάθεια το 2027, το σίγουρο είναι πως η F1 προετοιμάζεται για τη ζωή μετά τους "Big Two". Το ερώτημα παραμένει: Θα αποχωρήσει ο Λιούις Χάμιλτον ως ο πολυνίκης του αθλήματος ή θα μείνει να μοιράζεται το ρεκόρ των επτά τίτλων με τον Μίκαελ Σουμάχερ;