Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα - Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 70χρονος
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας περίπου 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής .
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Η φωτιά στο διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου εκδηλώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο.
Όταν βρέθηκαν στο σημείο οι πυροσβέστες αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, εντόπισαν τον άνδρα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 70χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο ίδιο διαμέρισμα της Καλλιθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.