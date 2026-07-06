Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα - Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 70χρονος

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας περίπου 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής .

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Η φωτιά στο διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου εκδηλώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Όταν βρέθηκαν στο σημείο οι πυροσβέστες αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, εντόπισαν τον άνδρα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 70χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο ίδιο διαμέρισμα της Καλλιθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.