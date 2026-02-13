Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο του Βόλου - Εκκενώθηκε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) στο κέντρο του Βόλου, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του 6ου ορόφου, στη συμβολή των οδών Μαγνήτων και Κρίτσκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταφέρει το thenewspaper.gr, οι ένοικοι του διαμερίσματος απομακρύνθηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο επικρατεί αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, με πέντε οχήματα και δώδεκα πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.