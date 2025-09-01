Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Φωτιά Χαλκιδική Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα στην Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής - Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας (1/9).

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) στην Χαλκιδική.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Τρίγλια.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

