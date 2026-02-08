Φουκουσίμα: Το σχολείο που έμεινε για πάντα στην 11η Μαρτίου 2011

Η πόλη μοιάζει καθηλωμένη στον χρόνο, σαν το ρολόι να σταμάτησε οριστικά την 11η Μαρτίου 2011. Την ημέρα που ένας σεισμός μεγέθους 9 χτύπησε την Ιαπωνία και, λίγες ώρες αργότερα, το τσουνάμι οδήγησε στο πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα Νταϊίτσι , το σοβαρότερο μετά το Τσερνόμπιλ.



Ο Νόριο Κιμούρα στέκεται μπροστά στο παράθυρο του δημοτικού σχολείου Κουμαμάτσι, στη Φουκουσίμα, και κοιτάζει στο εσωτερικό του κτιρίου σαν να προσπαθεί να φέρει πίσω τον χρόνο. Στα θρανία έχουν μείνει ανοιχτά βιβλία, στο πάτωμα κασετίνες και σχολικές τσάντες που δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Στον διάδρομο, τα παιδικά παπούτσια παραμένουν στοιχισμένα, κάποια ακόμη φορεμένα πάνω στις παντόφλες της τάξης, σαν τα παιδιά να βγήκαν για διάλειμμα και να μην γύρισαν ποτέ.



Το σχολείο είναι παγωμένο στην τελευταία του «κανονική» μέρα. Μια σιωπηλή μαρτυρία της στιγμής που η καθημερινότητα κόπηκε απότομα και δεν ξανάρχισε ποτέ.

Διαβάστε πως η Φουκουσίμα 15 χρόνια μετά δίνει τη μάχη για ζωή δίπλα στη ραδιενέργεια και τι θα συμβεί αν επιστρέψουν οι κάτοικοι;