Νεογέννητο βρέθηκε ζωντανό μέσα σε καζανάκι τουαλέτας στη Μπανγκόκ

Σοκ προκαλεί η είδηση από την Ταϊλάνδη του εντοπισμού ενός νεογέννητου κοριτσιού ζωντανού μέσα σε καζανάκι τουαλέτας, σε κτήριο γραφείων στην Μπανγκόκ. Το βρέφος εντοπίστηκε στις 15 Νοεμβρίου, όταν καθαρίστρια που εργαζόταν στον τρίτο όροφο άκουσε κλάματα να προέρχονται από την τουαλέτα.

Η γυναίκα σήκωσε το καπάκι του καζανακιού και πάγωσε: το νεογέννητο ήταν σφηνωμένο μέσα στη μικρή δεξαμενή, η οποία ήταν μισογεμάτη με νερό. Το μωρό ήταν γυμνό, με τα χεράκια του ήδη ωχρά και ζαρωμένα από την πολύωρη παραμονή στο νερό. Εκτιμάται ότι είχε τοποθετηθεί εκεί λίγες ώρες μετά τη γέννησή του.

Σύμφωνα με τη DailyMail, στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ζυγίζει περίπου 2,7 κιλά και, παρά τις συνθήκες, είναι καλά στην υγεία του.

Ο Αστυνομικός Υποδιοικητής Kritsada Saikhong ανέφερε: «Το μωρό ήταν λιγότερο από μία ημέρα ζωής. Ήταν νεογέννητο και δεν υπήρχε κανένα ίχνος της μητέρας. Η έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστεί ποιος το εγκατέλειψε. Ελέγχουμε τις κάμερες του κτηρίου και ποιοι χρησιμοποίησαν την τουαλέτα».

Οι γονείς, όταν εντοπιστούν, ενδέχεται να διωχθούν για εγκατάλειψη ανηλίκου, αδίκημα που στην Ταϊλάνδη τιμωρείται με έως τρία χρόνια φυλάκιση ή πρόστιμο έως 6.000 μπατ.