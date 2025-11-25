Ταϊλάνδη: Γυναίκα ξύπνησε και χτυπούσε μέσα από το φέρετρο λίγο πριν την αποτέφρωσή της

Σοκ και αναστάτωση προκάλεσε μια 65χρονη γυναίκα στην Ταϊλάνδη η οποία αν και θεωρήθηκε αρχικά νεκρή, ξύπνησε και άρχισε να χτυπάει το φέρετρο από μέσα για να τη βγάλουν λίγο πριν την αποτέφρωσή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον βουδιστικό ναό Wat Rat Prakhong Tham στην επαρχία Nonthaburi, κοντά στη Μπανγκόκ. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη γυναίκα ξαπλωμένη σε εμβρυακή στάση μέσα στο λευκό φέρετρο το οποίο έχει τοποθετηθεί στην καρότσα ενός φορτηγού. Στα πρώτα δευτερόλεπτα φαίνεται να κουνάει το κεφάλι της γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκομένους.

Ο Pairat Soodthoop, διευθυντής γενικών και οικονομικών υποθέσεων του ναού, δήλωσε στο Associated Press τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ότι ο αδελφός της 65χρονης γυναίκας την είχε φέρει από την επαρχία Phitsanulok για να αποτεφρωθεί.

«Ακούσαμε έναν αμυδρό χτύπο να προέρχεται από το φέρετρο», είπε. «Έμεινα λίγο έκπληκτος, γι' αυτό ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι ξαφνιάστηκαν. Την είδα να ανοίγει ελαφρά τα μάτια της και να χτυπάει στο πλάι του φέρετρου. Πρέπει να το έκανε για αρκετή ώρα» ανέφερε ο Soodthoop.

Ο Pairat εξήγησε ότι ο αδελφός της γυναίκας ισχυρίστηκε ότι η αδελφή του ήταν κατάκοιτη για περίπου δύο χρόνια, με την υγεία της να επιδεινώνεται, και φαινόταν να έχει σταματήσει να αναπνέει δύο ημέρες πριν. Έτσι αποφάσισε να την τοποθετήσει μέσα στο φέρετρο και ταξίδεψε 500 χιλιόμετρα για να την πάει σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ, όπου η γυναίκα είχε εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

Το νοσοκομείο όμως αρνήθηκε να δεχτεί την προσφορά καθώς δεν υπήρχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου. Αν και ο ηγούμενους του ναού αρχικά δέχτηκε ζήτησε το πιστοποιητικό θανάτου προκειμένου να συνεχιστεί νόμιμα η διαδικασία. «Όταν τους εξηγούσα πώς να λάβει πιστοποιητικό θανάτου, ακούσαμε το χτύπημα», είπε ο Pairat. «Την εξετάσαμε και τη στείλαμε αμέσως σε ένα κοντινό νοσοκομείο».

Ο ηγούμενος δήλωσε ότι το ναό θα αναλάβει τα ιατρικά έξοδα της γυναίκας, σύμφωνα με τον Pairat.