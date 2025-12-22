Φρίκη στη Βρετανία: Αποκαλύφθηκε νέα «υπόθεση Pelicot» - Νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για 13 χρόνια

Μια νέα «υπόθεση Pelicot» αποκαλύφθηκε στη Βρετανία, όπου ένας 49χρονος άνδρας κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για διάστημα 13 ετών, μαζί με ακόμη πέντε άνδρες.

Ο 49χρονος Philip Young βρίσκεται αντιμέτωπος με 56 κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα, που περιλαμβάνουν πολλαπλές κατηγορίες βιασμού, χορήγησης ουσίας για να εξουδετερώσει το θύμα του ώστε να του επιτραπεί η σεξουαλική δραστηριότητα, ηδονοβλεψία, κατοχής άσεμνων εικόνων παιδιών και κατοχής ακραίων εικόνων.



Το φερόμενο θύμα, η πρώην -πλέον- σύζυγος του Young, η 48χρονη Joanne Young, έχει παραιτηθεί του δικαιώματός της στην ανωνυμία, όπως αναφέρει ο Guardian.



Ακόμη πέντε άνδρες έχουν επίσης κατηγορηθεί για αδικήματα εναντίον της και πρόκειται να εμφανιστούν μαζί με τον Young στο δικαστήριο του Σουίντον την Τρίτη 23 Δεκεμβρίοιυ 2025.



Ο 47χρονος Norman Macksoni αντιμετωπίζει μία κατηγορία βιασμού και κατοχής ακραίων εικόνων. Ο 46χρονος Dean Hamilton αντιμετωπίζει μία κατηγορία βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση και δύο κατηγορίες σεξουαλικού αγγίγματος.

Ο 31χρονος Conner Sanderson Doyle κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και σεξουαλικό άγγιγμα. Ο 61χρονος Richard Wilkins αντιμετωπίζει μία κατηγορία βιασμού και σεξουαλικού αγγίγματος και ο 37χρονος Mohammed Hassan κατηγορείται για σεξουαλικό άγγιγμα.



Από το 2010 άρχισε ο εφιάλτης της 48χρονης

Τα αδικήματα φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ 2010 και 2023.



Ο Geoff Smith, εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Γουίλτσιρ δήλωσε: «Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη σε μια πολύπλοκη και εκτεταμένη έρευνα. Το θύμα σε αυτήν την υπόθεση, η Joanne, έχει πάρει την απόφαση να παραιτηθεί από το αυτόματο νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία».



«Έχει την υποστήριξη ειδικά εκπαιδευμένων αξιωματικών από την αρχή της διαδικασίας και πήρε την απόφαση μετά από πολλαπλές συζητήσεις με αξιωματικούς και υπηρεσίες υποστήριξης».



Ο James Foster, ειδικός εισαγγελέας της Εισαγγελίας του Στέμματος, πρόσθεσε: «Η Εισαγγελία του Στέμματος ενέκρινε τη δίωξη των Philip Young, Norman Macksoni, Dean Hamilton, Conner Sanderson Doyle, Richard Wilkins και Mohammed Hassan για μια σειρά αδικημάτων - μετά από αστυνομική έρευνα για φερόμενα σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα κατά της Joanne Young για μια περίοδο 13 ετών».



«Οι εισαγγελείς μας έχουν εργαστεί για να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την απαγγελία κατηγοριών και ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να συνεχιστούν οι ποινικές διαδικασίες. Συνεργαστήκαμε στενά με την αστυνομία του Γουίλτσιρ κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους».