«Υπόθεση Pelicot» στη Γερμανία: Άνδρας νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του επί 15 χρόνια

Συγκλονίζει τη Γερμανία μία υπόθεση που έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την υπόθεση της Gisele Pelicot στη Γαλλία. Ένας άνδρας δικάζεται για χορήγηση ναρκωτικών, βιασμό και βιντεοσκόπηση της αναίσθητης συζύγου του για σχεδόν 15 χρόνια. Η ετυμηγορία αναμένεται σήμερα, 19 Δεκεμβρίου.



Πρόκειται για έναν 61χρονο σχολικό επιστάτη, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, βίαζε τη σύζυγό του από το 2009 έως το 2024. Η κακοποίηση συνέβαινε στο σπίτι του ζευγαριού και στη συνέχεια «μοιραζόταν» στο διαδίκτυο χωρίς τη γνώση του θύματος.



Η ετυμηγορία στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Άαχεν στη δυτική Γερμανία έρχεται ακριβώς έναν χρόνο μετά την καταδίκη του Γάλλου Dominique Pelicot, ο οποίος προσέλκυσε δεκάδες αγνώστους από ένα chatroom για μια περίοδο σχεδόν 10 ετών προκειμένου να βιάσουν τη σύζυγό του Gisele. Άλλοι 49 άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.



Η υπόθεση, η οποία εκτυλίχθηκε επί μήνες στη νοτιοανατολική Γαλλία, σόκαρε τη χώρα και έφερε στο προσκήνιο παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία αντιμετωπίζει τη βία λόγω φύλου.

«Μόνο το Ναι σημαίνει Ναι» - Εκστρατεία για να αλλάξει ο ορισμός του βιασμού

Στη Γερμανία, από την άλλη, είναι η πρώτη υπόθεση τέτοιου είδους που εκδικάζεται από τα δικαστήρια, σύμφωνα με την ομάδα Nur Ja Heisst Ja, το όνομα της οποίας – «Μόνο το Ναι σημαίνει Ναι» – υπογραμμίζει την αποστολή της να αλλάξει τον νομικό ορισμό του βιασμού.

Πέρυσι, ερευνητές δημοσιογράφοι με έδρα το Αμβούργο αποκάλυψαν στοιχεία για έναν άνδρα ο οποίος, για 14 χρόνια, μοιραζόταν βίντεο σε έναν ιστότοπο για ενήλικες, στα οποία φέρεται να εμφανίζεται να ναρκώνει και να βιάζει τη σύζυγό του. Ωστόσο, ο άνδρας αυτός δεν κατηγορήθηκε ποτέ και πέθανε το 2024.



Η υπόθεση του Άαχεν είναι «πολύ σημαντική», δήλωσε η Jill S., ακτιβίστρια της Nur Ja Heisst Ja, η οποία ζήτησε από το CNN να μην χρησιμοποιήσει το επώνυμό της για να αποφύγει την κακοποίηση στο διαδίκτυο, επειδή «είναι μια υπόθεση που δείχνει πού υπάρχουν κενά στο νομικό μας σύστημα».



Στη Γερμανία, η συναίνεση ορίζεται παραδοσιακά μέσω της αρχής «όχι σημαίνει όχι», η οποία, σύμφωνα με τους ακτιβιστές, στερεί από τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης – ιδίως από εκείνα που έχουν ναρκωθεί, όπως φέρεται στην υπόθεση του Άαχεν – τη δυνατότητα να δώσουν ρητή συναίνεση για σεξουαλικές πράξεις.

Η Nur Ja Heisst Ja κάνει εκστρατεία για να αλλάξει η γερμανική κυβέρνηση τον ορισμό του βιασμού ώστε να συμπεριλάβει το πρότυπο «ναι σημαίνει ναι», υποστηρίζοντας ότι ο ισχύων νόμος εξακολουθεί να επιβαρύνει τα θύματα με το βάρος της απόδειξης. Όπως «κάθε θέμα που αφορά τη σεξουαλική βία, δεν λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση», δήλωσε η Jill S.



Η υπόθεση του Άαχεν επισημαίνει επίσης ένα άλλο βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τους ακτιβιστές: η κατοχή υλικού που απεικονίζει βιασμό είναι επί του παρόντος νόμιμη στη Γερμανία.

Η Nur Ja Heisst Ja ελπίζει ότι αυτό θα αλλάξει σύντομα, καθώς η Kathrin Wahlmann, υπουργός Δικαιοσύνης της Κάτω Σαξονίας, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία σε ολόκληρη την πολιτεία για να ποινικοποιηθεί η κατοχή αυτού του υλικού.

«Διαδικτυακό πανεπιστήμιο βίας»

Στη γειτονική Γαλλία, η βουλευτής Sandrine Josso πιστεύει επίσης ότι οι νόμοι πρέπει να προσαρμοστούν για να προστατεύουν τις γυναίκες από αυτού του είδους την κακοποίηση. Για την Josso, το ζήτημα είναι προσωπικό.



Τον Νοέμβριο του 2023, η Josso ισχυρίζεται ότι της χορηγήθηκε ναρκωτικό από τον τότε 66χρονο Γάλλο γερουσιαστή Joël Guerriau σε ένα πάρτι. Υπέβαλε μήνυση, με τη δίκη να ξεκινά τον Ιανουάριο. Ο Guerriau αρνείται όλες τις κατηγορίες.

«Πιστεύω ότι οι σημερινοί νόμοι δεν βασίζονται επαρκώς στην πραγματικότητα», δήλωσε η Josso στο CNN, προσθέτοντας ότι οι ισχύοντες νόμοι δεν λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ο διαδικτυακός κόσμος τροφοδοτεί την κακοποίηση.



«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διευκολύνει τη (σεξουαλική) κακοποίηση, επειδή οι κοινότητες δημιουργούν και μοιράζονται συμβουλές, ουσιαστικά βελτιώνοντας τις μεθόδους τους. Αυτό είναι που την κάνει τόσο ανησυχητικό», είπε.



Τόσο ο Pelicot όσο και ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του Άαχεν, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποίησαν δωρεάν πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων για να συνδεθούν και να μοιραστούν το καταχρηστικό περιεχόμενό τους.



Η Josso είπε ότι οι ιστότοποι και τα chat rooms που φιλοξενούν περιεχόμενο βιασμού είναι σαν ένα «online πανεπιστήμιο βίας», όπου οι άνδρες μπορούν να διδάσκουν ο ένας στον άλλο πώς να ναρκώνουν τις συντρόφους τους και να διασκεδάζουν μοιράζοντας βίντεο των εγκλημάτων τους.

Για την Jill S. στη Γερμανία, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι κυβερνήσεις έχουν μεγάλη ευθύνη όσον αφορά την αντιμετώπιση της διάδοσης και της προώθησης αυτού του περιεχομένου.



«Νομίζω ότι το λυπηρό είναι ότι όλοι αυτοί οι άνδρες ένιωθαν πραγματικά πολύ ασφαλείς να μοιράζονται αυτό το περιεχόμενο, να το δημοσιεύουν στο διαδίκτυο, να αφήνουν χιλιάδες βίντεο στους φορητούς υπολογιστές τους στο σπίτι».



Ελπίζει ότι η απόφαση της Παρασκευής θα βοηθήσει να καταρριφθεί επιτέλους αυτή η ψευδαίσθηση ασφάλειας και θα οδηγήσει στην καταδίκη περισσότερων δραστών.