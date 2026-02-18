FT: Η Λαγκάρντ θέλει να αποχωρήσει από την ΕΚΤ για να προστατεύσει τον θεσμό από τον «τυφώνα» Λεπέν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ δεν έχει λάβει «καμιά απόφαση» σχετικά με ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρησή της, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, εκπρόσωπος του θεσμού, κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα των Financial Times, που έκανε λόγο για πιθανή έξοδό της πριν από το τέλος της θητείας της το 2027.



«Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι πλήρως επικεντρωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμιά απόφαση αναφορικά με το τέλος της θητείας της», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, διαψεύδοντας έτσι τις πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας.



Ως αντίδραση στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έχανε το πρωί 0,16% και η ισοτιμία του διαμορφωνόταν στο 1,18 δολάριο.



Σημειώνεται πως οι Financial Times γράφουν πως η Λαγκάρντ εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τα καθήκοντά της πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο 2027 και να το πράξει πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν τον Απρίλιο 2027.



Επικεφαλής της ΕΚΤ από τον Νοέμβριο 2019, αφού διηύθυνε προηγουμένως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Κριστίν Λαγκάρντ επιθυμεί, σύμφωνα με τους FT, να δώσει στους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας τη δυνατότητα να συμφωνήσουν στον ή στη διάδοχό της.



Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία, θα ήθελε να έχει λόγο στην επιλογή της επόμενης ηγεσίας της ΕΚΤ, σ' ένα ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που θεωρείται ευαίσθητο, σύμφωνα με την εφημερίδα.



Η επικεφαλής του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) Μαρίν Λεπέν έρχεται πρώτη στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα λόγω της καταδίκης της από δικαστήριο, θα μπορούσε να την αντικαταστήσει ο προστατευόμενός της Ζορντάν Μπαρντελά.



Αμφότεροι είναι ευρωσκεπτικιστές, ένας παράγοντας που θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ