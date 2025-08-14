Φυσώντας το κοχύλι: Η αναπνευστική άσκηση που «νικά» την άπνοια ύπνου – Τι έδειξε νέα μελέτη

Μια απλή αλλά εντυπωσιακά αποτελεσματική αναπνευστική τεχνική, γνωστή ως «shankh blowing», μπορεί να προσφέρει ανακούφιση σε όσους πάσχουν από αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA).

Σύμφωνα με σημαντική κλινική δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο ERJ Open Research,οι ερευνητές του Eternal Heart Care Centre στην Ινδία διαπίστωσαν ότι η άσκηση αυτή – που θυμίζει δυνατό φύσημα μέσα σε κοχύλι, ενισχύει τους αναπνευστικούς μύες και βελτιώνει αισθητά την ποιότητα του ύπνου.

Τι είναι η αποφρακτική άπνοια ύπνου

Η OSA είναι μια συχνή διαταραχή που προκαλείται από την απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού στη διάρκεια του ύπνου. Η «χρυσή θεραπεία» παραμένει η συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP), ωστόσο η συμμόρφωση των ασθενών είναι χαμηλή, ανοίγοντας τον δρόμο σε εναλλακτικές μεθόδους όπως η εκγύμναση των αναπνευστικών μυών.

Η μελέτη βήμα-βήμα

Οι επιστήμονες εξέτασαν 30 ασθενείς με μέτρια OSA.

Ομάδα παρέμβασης: Shankh blowing για 15 λεπτά, 5 ημέρες την εβδομάδα, επί 6 μήνες.

Ομάδα ελέγχου: Απλές ασκήσεις βαθιάς αναπνοής.

Τα αποτελέσματα εντυπωσιάζουν:

Μείωση 34% στην υπνηλία της ημέρας.

Σημαντική βελτίωση της ποιότητας ύπνου.

Μείωση του δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας (AHI) κατά 4,4 επεισόδια/ώρα (στην ομάδα ελέγχου… αυξήθηκε).

Μείωση Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) μόνο στην ομάδα shankh blowing.

Όπως φαίνεται, η «δύναμη του κοχυλιού» ίσως αποτελέσει στο μέλλον ένα απλό, οικονομικό και αποτελεσματικό «όπλο» απέναντι σε μια πάθηση που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.