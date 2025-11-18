Γαλανοπούλου: Οι φήμες για σχέση με τον Αρναούτογλου «Μην τα φτιάξεις μαζί του είναι γυναικάς»

Για τις φήμες που την ήθελαν να έχει σχέση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για τις επαγγελματικές της επιλογές και την αποχή από την τηελόραση μίλησε η Άβα Γαλανοπούλου που ήταν καλεσμένη στο «The 2night show».

«Είναι πολλά τα χρόνια που έχω να κάνω τηλεόραση. Δεν ήρθε στα χέρια μου κάτι που να κουμπώνουν όλες οι συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια η κωμωδία αγνοείται. Μου άρεσαν πολύ οι Σέρρες. Τρυφερή, με ευαισθησία και χιούμορ, ανθρώπινοι χαρακτήρες» εξήγησε.

Και συνέχισε μιλώντας για τα όσα είχα ακουστεί περί σχέσης με τον παρουσιαστή: «Είχαμε βγει 2-3 φορές παρέα και μια φορά βρεθήκαμε τυχαία στην Κηφισιά. Μετά από αυτό με ρώτησαν αν τα έχουμε. Κάποιος μάλιστα με επέπληξε "μην τα φτιάξεις μαζί του, είναι γυναικάς, θα κόβεις τα τρόλεϊ από το κέρατο". Εγώ είπα ότι είμαστε μόνο φίλοι. Έχω κάνει μόνο δυο σχέσεις στη ζωή μου. Μας έγραψαν τζάμπα τα πρωτοσέλιδα. Σε είχα ρωτήσει να κάναμε κάτι, να απαντούσα και μου είπες να μην ασχολούμαι».

Αναφέρθηκε όμως και στους Δύο Ξένους. «Είχαμε πολύ μεράκι. Δεν μας πείραζε που ήμασταν από τις 5 το πρωί στο πόδι. Άλλαζα τρεις συγκοινωνίες για να φτάσω. Δεν υπήρχε ούτε καμαρίνι. Αλλάζαμε στα σκαλάκια. Ξεκινάγαμε με γκάζια, πιστεύαμε ότι ξεκινάμε το όνειρο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης εξήγησε για τον χαρακτήρα της: «Δεν είμαι απότομη σαν χαρακτήρας, αλλά λέω αυτά που αισθάνομαι. Λέω ότι με ενοχλεί πάντα με ευγένεια και το συζητάω με σκηνοθέτη ή σεναριογράφο ή τον κειμενογράφο. Όταν έκανα καμαρίνι το 2011 με την Κατιάνα Μπαλανίκα, μου είπε κάτι πολύ ωραίο. Την είχα γνωρίσει όταν κάναμε τα Τετράγωνα των Αστέρων με τον Μαρίνο στο Mega και ερχόταν κάποια βράδια να φύγει μαζί του. «Μου είπε "τώρα κατάλαβα γιατί λένε για εσένα διάφορα. Είσαι κορίτσι σπαθί".