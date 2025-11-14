Τουμασάτου: «Ας κατεβάσουν κάποιοι στο θέατρο την αυτοκρατορική παράκρουση - Είμαστε όλοι άνθρωποι»

Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στο “Breakfast@Star” για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Σταύρου, αλλά και τη συνεργασία τους στη σειρά “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” που έρχεται 5 χρόνια μετά από την τελευταία φορά που εργάστηκαν μαζί. «Είναι ωραία, αν και δεν συναντιόμαστε. Πλάκα έχει και κυρίως γελάμε όλοι μαζί με την Αναστασία Παντούση με την οποία παίζουν το ζευγάρι. Στην πρώτη ανάγνωση του σεναρίου διάβαζαν τα δικά τους και λέω “όπα παιδιά είμαι κι εγώ εδώ, τι γίνεται”;

Δεν έχω ζηλέψει ποτέ τον σύζυγό μου, αλλά ούτε εκείνος εμένα. Όλες οι σχέσεις έχουν τα από δω τους, έχουν και τα από κει τους. Εμείς έχουμε κάνει τον πρώτο μεγάλο κόπο που κάνουν οι άνθρωποι για να είναι μαζί, θέλοντας το “για πάντα”, έχουμε δώσει τις μάχες μας, νομίζω τις κερδίσαμε και πορευόμαστε».

«Δεν αλλάζουν εύκολα οι παθογένειες»

Η ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει και το πόσο άλλαξε ο χώρος του θεάτρου μετά το #MeToo. «Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με όλο αυτό. Ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει και όπως θέλει μπορεί να το εκλάβει ο καθένας. Περισσότερο με κουράζουν αυτές οι συζητήσεις παρά με στεναχωρούν.

Δεν αλλάζουν οι παθογένειες της κοινωνίας τόσο εύκολα, αλλά μια μικρή βελτίωση υπάρχει. Ας θυμηθούν κάποιοι ότι δεν είναι παντοκράτορες, δεν είναι κορυφές δεν είναι ικανοί να σταματήσουν τις ζωές των ανθρώπων και ας κατεβάσουν λίγο την αυτοκρατορική παράκρουση γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι».