Μαριάννα Τουμασάτου: «Παλιά παίρναμε βαρέα και ανθυγιεινά και τώρα μόνο κλωτσιές»

Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για το επάγγελμα του ηθοποιού που όσο περνούν τα χρόνια απαξιώνεται περισσότερο. «Σε γυρίσματα με έβρεχαν με μάνικες και έξω είχε 0 βαθμούς Κελσίου.

Παλιά παίρναμε βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί η δουλειά μας έχει πράγματα που δεν τα φαντάζεται ο κόσμος, αλλά τα γνώριζαν οι υπεύθυνοι. Τώρα δίνουν μόνο κλωτσιές», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε αποκαλύπτοντας το πόσο έχει επιβαρυνθεί η υγεία της έχοντας περάσει αρκετές φορές πνευμονία κατά τη διάρκεια της εργασίας της. «Έχω πάθει 2-3 φορές πνευμονία σε γυρίσματα και 5 φορές υπερκόπωση. Από τότε η θερμοκρασία μου είναι μόνιμα στους 35,5».

Ποτέ ξανά

Πριν από μερικές ημέρες η Τουμασάτου είχε αποκαλύψει σε άλλη της συνέντευξή πως υπάρχουν άτομα στον καλλιτεχνικό χώρο που θα παλέψει πολύ μέσα της για να πει το ναι σε μια συνεργασία μαζί τους: «Το θέμα των συντελεστών και μπροστά, αλλά και πίσω από την κάμερα είναι πάρα πολύ βασικό για μένα. Επειδή παίζουμε με συναισθήματα μπορεί να περάσεις πολύ δύσκολα και αυτό να βγαίνει προς τα έξω!

Υπάρχουν δύο άνθρωποι στον χώρο που αν μου πουν να δουλέψω μαζί τους θα πω όχι! Αρνούμαι να ζήσω δύσκολα, αν με παίρνει πάντα βιοποριστικά αυτό. Διαφορετικά μπορεί να πω ναι, αλλά να μην το θέλω».