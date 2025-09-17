Τουμασάτου: «Ο μπαμπάς μου φόρεσε παπούτσια πρώτη φορά στα 13 - Μέχρι τότε έβαζε χαρτόνια στα πόδια του»

Για τα παιδικά της χρόνια και την οικογένειά της μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου στο vidcast «50 λεπτά» και αποκάλυψε άγνωστες ιστορίες από το παρελθόν.

«Ο μπαμπάς μου ήταν ορφανός από μπαμπά και ζούσε σε μια κοινή αυλή σε οικογενειακό σπίτι, το οποίο αναγκάστηκαν να πουλήσουν πολύ νωρίς, γιατί η αδερφή της γιαγιάς μου είχε παντρευτεί έναν εγκληματία. Όταν ήταν 14 χρονών, ο μπαμπάς μου θύμωσε πάρα πολύ βλέποντας τον εγκληματία να πετάει κάτω και να χτυπάει τη γιαγιά του. Του επιτέθηκε, αλλά η γιαγιά μου κατάλαβε πως το περιβάλλον ήταν επικίνδυνο και τον πήρε μακριά για να μη συμβεί το κακό» εξομολογήθηκε.

Από τις αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσει... «Ο μπαμπάς μου φόρεσε παπούτσια πρώτη φορά στα 13. Μέχρι τότε ήταν ξυπόλητος τα καλοκαίρια και τον χειμώνα έβαζε χαρτόνια και εφημερίδες στα πόδια του για να μην κρυώνει. Η πείνα ήταν δύσκολη για εκείνον, είχε αδυναμία, δεν ήταν ασφαλές το περιβάλλον του» παραδέχθηκε.

Και συνέχισε: «Ήταν ένας άνθρωπος που είχε μεγάλα αποθέματα αγάπης. Όταν κάποιο σκυλάκι αρρώσταινε στη γειτονιά, χτυπούσαν στον μπαμπά μου. Κατέβαινε με γάζες, ράμματα… Του έφτιαχνε το ποδαράκι, τα καθάριζε από τσιμπούρια, τα πρόσεχε, τα τάιζε με μπιμπερό, τα έβαζε μέσα σε κάλτσες και από πάνω έβαζε μια λάμπα για να έχουν τη θερμοκρασία. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε».

Μιλώντας για τον σύζυγό της Αλέξανδρο Σταύρου τόνισε: «Έτσι έμαθα και συνεχίζω την ιστορία του σπιτιού μου. Βρήκα έναν άνθρωπο που είναι τα ίδια «χάλια» με τον μπαμπά μου. Ο άντρας μου μπορεί να μείνει νηστικός, για να δώσει σε κάποιον βοήθεια. Όλο δίνει».