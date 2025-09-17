Τουμασάτου - Μελέτη: Μπλέχτηκαν σε διαδικτυακό beef!

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στα social media τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στην Ελεονώρα Μελέτη και τη Μαριάννα Τουμασάτου. Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση της ηθοποιού στη συνέντευξη που έδωσε στη Μαντώ Γαστεράτου για την κυβέρνηση και τους χειρισμούς της.

«Δε μπορώ να δεχτώ την ελληνική κυβέρνηση που δέχεται αυτά που δέχεται. Δεν μπορώ να δεχτώ τον Τραμπ, που σκοτώνονται τώρα κάτω εκεί. Έβγαλε την εθνοφρουρά, έβγαλε το Ναυτικό. Και λες, τι έγινε ρε παιδιά; Πόσοι Χίτλερ μαζεμένοι σε έναν πλανήτη; Πάτε λίγο στη σειρά να δούμε ποιον θα πρωτο-σκοτώσουμε να ησυχάσουμε», σχολίασε η Μαριάννα Τουμασάτου στο διαδικτυακό vidcast «50 λεπτά» που παρουσιάζει η Μαντώ Γαστεράτου.

Και συνέχισε «Γι’ αυτό σου λέω, θεωρώ ότι ακόμα και τα εμβόλια έχουν φέρει στην επιφάνεια τον χειρότερο εαυτό του καθενός. Γιατί χτυπάνε το νευρικό σύστημα και νομίζω ότι και αυτά ακόμα κάνουν ζημιά. Έχω θυμό πολύ. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνω. Θα αρχίσω τα φάρμακα».

«Το μήνυμα σε όλο αυτό;»

Το βίντεο αυτό μοιράστηκε στο Instagram από τη Γαστεράτου, το είδε η Ελεονώρα Μελέτη και απάντησε στην Τουμασάτου: «Η δικαιοσύνη που θέλει και οραματίζεται η κ. Τουμασάτου, θα έρθει με το να βάλει στη σειρά αυτούς που δεν της αρέσουν για να δει ποιον θα πρωτοσκοτώσει; Και ειπώνεται αυτό σήμερα, μετά από την κοινωνική πόλωση που έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου; Το μήνυμα σε όλο αυτό;». Ακολούθησαν δεκάδες μηνύματα από τους χρήστες στο Instagram.

«Μπορείς να ξεχωρίσεις τον τρόπο που εκφράζεται κάποιος»

Στη συνέχεια η Μαριάννα Τουμασάτου απάντησε σχολιάζοντας: «Πότε ξεκινήσαμε τους πληθυντικούς; Α) Τα λόγια έχουν ειπωθεί πριν από την απαράδεκτη δολοφονία και Β) Θα ήμουν σίγουρη ότι μπορείς να ξεχωρίσεις τον τρόπο που εκφράζεται κάποιος! Καλή συνέχεια! Θα παραμείνω να κρίνω αυτήν την κυβέρνηση όσο συνεχίζει να αποδέχεται με τις πράξεις της το Ισραήλ όσο θα κλείνει υποθέσεις όπως τα Τέμπη με συνοπτικές διαδικασίες, όσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προσφέρει Φεράρι και η λίστα είναι μακριά! Σε φιλώ!»