Γαλάτσι: Απάντηση Δούκα σε Πλεύρη για το πάρτι σε εκκλησία - «Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός...»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έδωσε τη δική του απάντηση σε όσους αντέδρασανστο street party στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο Γαλάτσι.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», επισήμανε μεταξύ άλλων ότι το συγκεκριμένο street party γίνεται για τέταρτη χρονιά.

«Έγινε στο προαύλιο, στα σκαλιά. Καθάρισαν στη συνέχεια την περιοχή, αυτό μπορούν να το πουν και οι κάτοικοι. Έγινε η λειτουργία κανονικά το πρωί. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει». Επιπλέον, ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση» στο πρόσωπό του.

Παράλληλα, με ανάρτησή του στο Χ έγραψε πως «παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης για το συγκεκριμένο event.

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς.

Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ. Υποκρισία και σκοταδισμός.

Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη… pic.twitter.com/rKA4M0YaMD — Haris Doukas (@h_doukas) December 21, 2025

Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους», έγραψε χαρακτηριστικά.



Νωρίτερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτηση του στο X καταδίκασε το event: «Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Δούκα».

X/ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Φωτορυθμικά και μουσική

Το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου δεκάδες άτομα βρέθηκαν στον περίβολο του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι, όπου οι διοργανωτές είχαν στήσει φωτορυθμικά και ολόκληρο πόστο για τον DJ που έπαιζε όλο το βράδυ μουσική.

Δεκάδες stories πλημμύρισαν το Instagram δείχνοντας τον DJ να μιξάρει μουσική με φόντο την εκκλησία στο Γαλάτσι. Από κάτω του αμέτρητοι νέοι χόρευαν στους ρυθμούς της μουσικής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Όπως είχε ανακοινωθεί από το ΚΕΜ του Δήμου Αθηναίων, το street πάρτι θα γινόταν στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα, στη Λαμπρινή.

Όπως αποδείχθηκε, το πάρτι μετατοπίστηκε αρκετά μέτρα πιο ψηλά, με τον DJ να πατά οριακά τα σκαλιά της εκκλησίας.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν αρκετά αρνητικά σχόλια. Πολλοί αναρωτήθηκαν για το ποιος έδωσε την άδεια να στηθεί το πάρτι σχεδόν πάνω στην εκκλησία ενώ άλλοι έκαναν λόγο για βεβήλωση του ιερού χώρου παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάγκελα στην είσοδο του ναού. Αρκετοί ήταν και εκείνοι που υποστηρίζουν πως τηρήθηκαν τα όρια, υπήρξε μόνο σεβασμός και καμία βεβήλωση. Στόχος των διοργανωτών ήταν να ενωθούν οι πολίτες και να αναδειχθεί η περιοχή τους.

Η ανάρτηση του ΚΕΜ του Δήμου Αθηναίων

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το ΚΕΜ, Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο προχώρησε σε σχετικές αναρτήσεις στα social media για να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται πως η συγκεκριμένη δράση έγινε για την ανάδειξη της περιοχής και χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

«Λαμπρινή Street Party το Σάββατο! Η Λαμπρινή γίνεται το απόλυτο hotspot ηλεκτρονικής μουσικής, με το Enteka Athens να δίνει ρυθμό σε ένα από τα πιο δυνατά πάρτι της χρονιάς. Σάββατο 20/12, στις 19:00, Πλατεία Αγίου Ανδρέα Κοντινός σταθμός: Άνω Πατήσια Η δράση είναι δωρεάν. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης “Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων” / Υποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027”, ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», αναφερόταν στην ανάρτηση.