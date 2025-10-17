Γαλλία: Εξιτήριο έλαβε η Μπριζίτ Μπαρντό - «Αναρρώνει στο σπίτι της στο Σαν Τροπέ»

Εξιτήριο έλαβε τελικά η θρυλική ηθοποιός του γαλλικού σινεμά, Μπριζίτ Μπαρντό, μετά από αρκετές εβδομάδες νοσηλείας σε νοσοκομείο της Τουλόν, στη νότια Γαλλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της, 91χρονη ηθοποιός αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ αφού υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας στο νοσοκομείο Saint-Jean. Η επέμβαση ήταν επιτυχής, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

«Η κυρία Μπαρντό ξεκουράζεται πλέον στο σπίτι της, δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις και ζητάει να γίνει σεβαστή το αίτημά της για ιδιωτικότητα και ηρεμία» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Η Μπριζίτ Μπαρντό μετράει στο ενεργητικό της περίπου 45 ταινίες και περισσότερα από 70 τραγούδια. Είναι κυρίως διάσημη για τους ρόλους της στις ταινίες «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» (1956), «Η Αλήθεια» (1960) και «Η Περιφρόνηση» (1963).

Εγκατέλειψε όμως την υποκριτική τη δεκαετία του ’70, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Σεν Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας και αφιερώθηκε στη φροντίδα των ζώων, μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.