Γαλλία: Σε νοσοκομείο της Τουλόν η Μπριζίτ Μπαρντό - «Ανησυχητική η κατάστασή της»
Η υγεία της θρυλικής Γαλλίδας ηθοποιού κρατήθηκε μυστική επί εβδομάδες ωστόσο η κατάσταση της υγείας της κρίνεται κρίσιμη.
Κρίσιμη χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας της θρυλικής Γαλλίδας ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρνό οι γιατροί του νοσοκομείου Saint Jean στην Τουλόν.
Η είδηση προκάλεσε προβληματισμό καθώς σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η 91χρονη ηθοποιός νοσηλεύεται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Όπως αναφέρουν χρειάστηκε να υποβληθεί σε «χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια» χωρίς ωστόσο να γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα η αιτία.
Σύμφωνα με το Var-Matin που μετέδωσε πρώτο την είδηση, η υγεία της θρυλικής BB παραμένει ανησυχητική, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, αν και όπως όλα δείχνουν θα λάβει σύντομα εξιτήριο.
Σημειώνεται δε ότι η γνωστή ηθοποιός έχει νοσηλευτεί ξανά στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το 2023 καθώς αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με το αναπνευστικό.
Η Μπριζίτ Μπαρντό μετράει στο ενεργητικό της περίπου 45 ταινίες και περισσότερα από 70 τραγούδια. Είναι κυρίως διάσημη για τους ρόλους της στις ταινίες «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» (1956), «Η Αλήθεια» (1960) και «Η Περιφρόνηση» (1963).
Από το 1973 έχει αφιερωθεί στο ίδρυμά της που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ζώων.