«Είμαι ζωντανή και είμαι καλά»: Ξέσπασε η Μπριζίτ Μπαρντό μετά τα fake news για τον θάνατό της

Με μια αυστηρή και λακωνική ανάρτηση η θρυλική ηθοποιός του γαλλικού σινεμά Μπριζίτ Μπαρντό έβαλε τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν το βράδυ της Τετάρτης 23/10 που την ήθελαν να έχει πεθάνει.

Όλα ξεκίνησαν όταν ανέβηκε μια δήλωση από έναν 27χρονο influencer ονόματι Aqababe (κατά κόσμον Ανίς Ζιτούνι) ο οποίος ανακοίνωσε με ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Χ ότι Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από τη ζωή. Μάλιστα συνέχισε τονίζοντας ότι οι διαδικασίες για την κηδεία της έχουν ξεκινήσει σχολιάζοντας ότι οι οικείοι της έχουν παραγγείλει ακόμη και το... φέρετρο.

«Το φέρετρό της παραγγέλθηκε στο Σεν-Πολ-ντε-Ζαρά, στο διαμέρισμα 09 (Αριέζ). Ένα σύμβολο έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια αξέχαστη κληρονομιά και ένα αιώνιο αποτύπωμα στις καρδιές των Γάλλων».

Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε, ο influencer διέγραψε την ανάρτηση.

Έξαλλη η Μπριζίτ Μπαρντό

Το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν αναληθείς πληροφορίες για την 91χρονη σταρ του γαλλικού σινεμά προκάλεσαν την προσωπική της παρέμβαση. Αργά το βράδυ της Τετάρτης 22/10, η Μπριζίτ Μπαρντό ανάρτησε στο X ότι πρόκειται για fake news ενώ διαβεβαίωσε τους ακολούθους της ότι είναι καλά και ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη ζωή σύντομα.

«Δεν ξέρω ποιος ανόητος διέδωσε απόψε αυτή τα “fake news” για τον θάνατό μου, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να αποχωρήσω από τη ζωή. Για να το εμπεδώσουν όσοι πρέπει», ανάφερε στο X η Μπαρντό διαψεύδοντάς τον.

Παρά τη διάψευση, ο Aqababe επέμεινε, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι η ίδια» που διαχειρίζεται τον λογαριασμό της στο Χ και ότι «η είδηση θα επιβεβαιωθεί από το AFP».

J’ai supprimé mon tweet exclusif concernant le décès de Brigitte Bardot. Ce n’est pas elle qui gère son Twitter, vous verrez bien au moment de l’officialisation du deces par l’AFP https://t.co/NebaFlJKDZ — AQABABE (@AQABABE_) October 22, 2025

Η περιπέτεια υγείας και η ανάρρωση στο Σαν Τροπέ

Πάντως, πριν από λίγες ημέρες, η Μπαρντό έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν και με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της, γνωστοποιήθηκε ότι αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας στο νοσοκομείο Saint-Jean. Η επέμβαση ήταν επιτυχής, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

«Η κυρία Μπαρντό ξεκουράζεται πλέον στο σπίτι της, δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις και ζητάει να γίνει σεβαστή το αίτημά της για ιδιωτικότητα και ηρεμία» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.