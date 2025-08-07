Γαλλία: Η μεγαλύτερη φωτιά των τελευταίων 80 ετών σαρώνει τη νότια χώρα

Βιβλική είναι η καταστροφή στη νότια Γαλλία από την φονική φωτιά που μαίνεται για τρίτη ημέρα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ωντ, έχει ήδη κάψει πάνω από 16.000 εκτάρια, έκταση μεγαλύτερη από την πόλη του Παρισιού. Είναι δε η μεγαλύτερη φωτιά στη Γαλλία από το 1949. Η κατάσταση είναι δραματική, καθώς περισσότεροι από 2.100 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 90 αεροσκαφών και 40 ελικοπτέρων, έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση, στην οποία πλέον συνδράμουν και στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι αρχές εκφράζουν την ελπίδα ότι η πυρκαγιά θα τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο η μάχη παραμένει σκληρή.

REUTERS/Abdul Saboor

Ένας νεκρός, τρεις αγνοούμενοι

Η τραγωδία έχει κοστίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ τρεις αγνοούνται και δύο άτομα, εκ των οποίων ένας πυροσβέστης, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα. Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, χαρακτήρισε το γεγονός «καταστροφή άνευ προηγουμένου κλίμακας» και το συνέδεσε ευθέως με την κλιματική αλλαγή και την ξηρασία. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον νέο καύσωνα που αναμένεται να πλήξει την περιοχή τις επόμενες ημέρες.

Ο δήμαρχος του χωριού Jonquieres, Jacques Piraux, περιέγραψε την κατάσταση ως «κόλαση», με το χωριό να θυμίζει «σεληνιακό τοπίο», καθώς έχει καεί σε μεγάλο βαθμό. Η περιοχή, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες, έχει εκκενωθεί.

REUTERS/Abdul Saboor

Στήλες καπνού

Εικόνες από το Reuters TV έδειξαν στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από τη δασική περιοχή στο διαμέρισμα της Ωντ στη νότια Γαλλία. Βίντεο από drone έδειξαν μεγάλες εκτάσεις καμένης βλάστησης.

«Μέχρι στιγμής, η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο Christophe Magny, ένας από τους αξιωματούχους που ηγούνται της επιχείρησης κατάσβεσης. Πρόσθεσε ότι ήλπιζε ότι η πυρκαγιά θα μπορούσε να περιοριστεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

REUTERS/Abdul Saboor

Η πυρκαγιά, περίπου 100 χλμ. από τα σύνορα με την Ισπανία, κοντά στη Μεσόγειο Θάλασσα, ξεκίνησε την Τρίτη και έχει εξαπλωθεί με ταχύ ρυθμό.

Η φωτιά προχωράει τώρα πιο αργά, δήλωσε στο ραδιόφωνο France Info η υπουργός Περιβάλλοντος Agnes Pannier-Runacher. Οι επιστήμονες λένε ότι τα πιο ζεστά και ξηρότερα καλοκαίρια της μεσογειακής περιοχής την καθιστούν σε υψηλό κίνδυνο για δασικές πυρκαγιές. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας έχει προειδοποιήσει για έναν νέο καύσωνα που θα ξεκινήσει σε άλλα μέρη της νότιας Γαλλίας την Παρασκευή και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.