Γαλλία: Υπό έλεγχο η χειρότερη φωτιά των τελευταίων 50 ετών - Κάηκαν 170.000 στρέμματα πευκοδάσους

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Γαλλίας κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την χειρότερη πυρκαγιά τ6ων τελευταίων 50 ετών, η οποία έκαιγε για πάνω από 48 ώρες.

Η φωτιά σάρωσε έκταση γης μεγαλύτερη από αυτή του Παρισιού. Συγκεκριμένα, κάηκαν 170.000 στρέμματα δασικής έκτασης τις προηγούμενες δύο ημέρες. Η γενική γραμματέας της νομαρχίας Οντ γνωστοποίησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο».

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/8) στο χωριό Ριμπότ, ανάμεσα στη Ναρμπόν και την Καρκασόν. Έκτοτε σάρωσε 170.000 στρέμματα πευκοδάσους και θαμνώδους έκτασης, εκ των οποίων 130.000 έγιναν στάχτη, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι πυροσβέστες εστίασαν τις προσπάθειές τους σε εστίες που χαρακτηρίζονταν «ενεργές». Απώτερος σκοπός, σύμφωνα με τον πύραρχο Κριστόφ Μανί, ήταν να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο μέχρι το τέλος της ημέρας.

Από την πλευρά του, ο νομάρχης Κριστιάν Πουζέ εξήγησε πως θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. «Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε.

Χωρίς ρεύμα 2.000 νοικοκυριά

Το πρωί της Πέμπτης 2.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ειδικά συνεργεία εργάζονταν πυρετωδώς για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Κατά την τρίτη ημέρα καταπολέμησης της πυρκαγιάς, περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες με 500 οχήματα επιχειρούσαν στη νότια Γαλλία, με τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Μια νεκρή και ζημιές σε σπίτια

Στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μια 65χρονη βρέθηκε νεκρή χθες Τετάρτη μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε 36 σπίτια και περίπου 40 οχήματα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό της νομαρχίας Οντ.