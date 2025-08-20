Γαρίδες με ραδιενέργεια (!) ανακαλεί η Walmart σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ - Από πού ξεκίνησε το φορτίο

Προειδοποίηση στο κοινό σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ να μην καταναλώσουν κατεψυγμένες γαρίδες που πωλούνται με το εμπορικό σήμα Great Value της Walmart, καθώς υπάρχει πιθανότητα να εκτέθηκαν σε επικίνδυνο ισότοπο κατά τη μεταφορά τους σε εμπορευματοκιβώτια, απηύθυνε η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

«Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών μας είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της Walmart στο BBC. «Έχουμε επιβάλει περιορισμό πωλήσεων και αφαιρέσει το προϊόν από τα καταστήματά μας που επηρεάζονται. Συνεργαζόμαστε με τον προμηθευτή για να διερευνήσουμε την υπόθεση».



Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι καταναλωτές που αγόρασαν τις ανακληθείσες γαρίδες μπορούν να επιστρέψουν οποιοδήποτε προϊόν σε κατάστημα Walmart και να λάβουν πλήρη αποζημίωση.



Οι γαρίδες που ανακλήθηκαν πωλούνταν σε καταστήματα της Walmart στις πολιτείες Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Φλόριντα, Τζόρτζια, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μιζούρι, Μισισίπι, Οχάιο, Οκλαχόμα, Πενσιλβάνια, Τέξας και Δυτική Βιρτζίνια.

Η ραδιενεργή ουσία

Σύμφωνα με την FDA, το φορτίο προερχόταν από Ινδονήσιο προμηθευτή και μετά τον έλεγχο εντοπίστηκε Καίσιο-137, η ραδιενεργός μορφή του στοιχείου Καισίου.



Όπως διευκρίνισαν αξιωματούχοι της FDA, η ποσότητα που βρέθηκε στο συγκεκριμένο φορτίο δεν ήταν αρκετή για να προκαλέσει άμεση βλάβη στους καταναλωτές, ωστόσο η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου, προκαλώντας ζημιές στα ζωντανά κύτταρα του οργανισμού.

Το Καίσιο-137 παράγεται μέσω πυρηνικών αντιδράσεων και υπάρχει σε ίχνη στο έδαφος, στα τρόφιμα και στον αέρα παγκοσμίως. Πρόκειται για μία από τις κύριες πηγές ραδιενέργειας γύρω από το Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία και τη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία.



Η FDA σημείωσε ότι δεν εντοπίστηκε Καίσιο-137 σε άλλα δείγματα προϊόντων που ελέγχθηκαν, ωστόσο τόνισε ότι αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα περαιτέρω επιμόλυνσης.

