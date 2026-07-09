Γνώμες Πολιτική Κατερίνα Νοτοπούλου ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ

Γέλια στη Χαριλάου Τρικούπη με τα σενάρια για Νοτοπούλου

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Παραιτήθηκε χθες από την έδρα της στη Βουλή και από τον ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου, βάζοντας πλώρη για το κόμμα Τσίπρα  και πολλοί στην Χαριλάου Τρικούπη ήθελαν να γελάσουν.

Όχι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με τη βουλευτή ούτε θεωρούν κάτι αστείο.

Θυμήθηκαν όμως ότι κάποιοι βιαστικοί, ίσως και σκόπιμα διέδιδαν ότι δήθεν η Χαριλάου Τρικούπη τα έχει συμφωνήσει μαζί της να κατέβει με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.

Μάλιστα, η Νοτοπούλου είχε στείλει και εξώδικο στους καλοθελητές. Τώρα βέβαια, κανείς δεν έχει αμφιβολία για το που θέλει να οδεύσει... 

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Γνώμες Πολιτική Κατερίνα Νοτοπούλου ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ

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