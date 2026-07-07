Gemini Ark125X: Χωρίς αντίπαλο

Το νέο Ark125X εντυπωσιάζει σε πολλούς τομείς, αρχής γενομένης από την ποιότητα υλικών, τη μοντέρνα σχεδίαση και τον πλουσιότερο στην κατηγορία εξοπλισμό. Εξαιρετικά προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και σημασία στη λεπτομέρεια, με απόλυτο σεβασμό σε ένα απαιτητικό αγοραστικό κοινό. Και όλα αυτά σε μια τιμή αγοράς που ανατρέπει ευχάριστα τα δεδομένα!

Κινητήρας και οικονομία πάνε μαζί

Το νέο Ark125X διαθέτει τετράχρονο, μονοκύλινδρο κινητήρα 124cc Euro5+ με 1 ΕΕΚ και δύο βαλβίδες, που τροφοδοτείται από ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό της Delphi και ο οποίος διακρίνεται από την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος συντήρησης. H ιπποδύναμή του ανέρχεται στους 8,6Hp/8.000rpm και η ροπή του στα 8,6Nm/5.500rpm. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την κατηγορία είναι η ύπαρξη αντικραδασμικού άξονα, ο οποίος εξασφαλίζει ομαλότερη λειτουργία σε όλο το φάσμα των στροφών. Η απόδοσή του είναι απόλυτα γραμμική, μελετημένη για παροχή ισχύος από τις πολύ χαμηλές στροφές και με έμφαση στην οικονομία καυσίμου. Η κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 1,8 lt/100Km (WMTC) και σε συνάρτηση με το χωρητικότητας 4,7lt ρεζερβουάρ καυσίμου μπορεί και προσφέρει αυτονομία άνω των 250 χιλιομέτρων. To ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει 4 σχέσεις με κυλιόμενο μύλο και ελέγχεται από φυγοκεντρικό συμπλέκτη. Μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια είναι η ταυτόχρονη ύπαρξη μίζας και μανιβέλας, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη μετακίνηση ανά πάσα στιγμή.

Η λεπτομέρεια στο μεγαλείο της

Σε όποιο σημείο και αν κοιτάξεις, το νέο Ark125X εντυπωσιάζει με το φινίρισμα του. H μοντέρνα σπορ σχεδίασή του συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στη χρηστικότητα και θα κάνουν τη ζωή του ιδιοκτήτη εύκολη. Η ποιότητα βαφής και συναρμογής υλικών βρίσκεται σε κορυφαία επίπεδα. Οι περίτεχνης σχεδίασης αλουμινένιοι τροχοί έχουν διάμετρο 17 ιντσών και εγγυώνται μια απόλυτα ευχάριστη και ασφαλή οδική συμπεριφορά. Στον τομέα των φρένων διακρίνουμε κυματιστά δισκόφρενα (μαργαρίτα) μπροστά και πίσω, που προσφέρουν συνδυασμένη λειτουργία (CBS). Ο δίσκος μπροστά έχει διάμετρο 320mm, στοιχείο που προέρχεται από τον κόσμο των μοτοσυκλετών και το οποίο εγγυάται κορυφαία απόδοση σε κάθε συνθήκη. Το πλαίσιο είναι ατσάλινο σωληνωτό και οι αναρτήσεις απαρτίζονται από τηλεσκοπικό πιρούνι και δύο επικλινή ρυθμιζόμενα αμορτισέρ. Με βάρος στα μόλις 98 κιλά και μεταξόνιο στα 1.255mm η ευκολία οδήγησης είναι δεδομένη, ειδικά εντός πόλης με το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Βασικός εξοπλισμός που ξεφεύγει

Όσο και να ψάξει κανείς, πλουσιότερο εξοπλισμό στην κατηγορία δεν θα βρει. Αντίθετα, θα βρει συστατικά που δεν υπάρχουν στα μοντέλα του ανταγωνισμού. Το νέο Ark125X απλά δεν έχει αντίπαλο στον τομέα, προσφέροντας ως στάνταρ όλα τα παρακάτω:

 Προβολέας LED με φως ημέρας DRL

 Οθόνη LCD με αναλογικό στροφόμετρο

 Πλάτη συνεπιβάτη (προσθαφαιρούμενη)

 Ανεμοθώρακας (προσθαφαιρούμενος)

 Σπαστά μαρσπιέ αναβάτη

 Διπλή Θύρα USB (A-C)

 Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα

 Σχάρα στην ποδιά

 Σχάρα αλουμινίου

 Διατίθεται έξτρα πλάκα για τοποθέτηση βαλίτσας Top Case

Μοναδική τιμή

Το νέο Ark125X βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και διατίθεται στην ανταγωνιστική τιμή των 1.795€. Είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εντυπωσιακούς χρωματισμούς, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας, που περιλαμβάνουν και 18μηνη άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 210-2585991 και στο info@mototrend.gr