Γέμισε ποντίκια κεντρικός δρόμος του Ηρακλείου! (video)

Τι καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής - Bίντεο και φωτογραφίες.

Έχει παραγίνει το κακό με εγκαταλελειμμένα κτίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου

Στην οδό Αθανασίου Διάκου, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους στο κέντρο υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι όπου διαμένουν παράνομα διάφοροι, όπως επισημαίνουν κάτοικοι της περιοχής, κάνοντας κατάχρηση του χώρου ενώ από το κτίσμα αναδύεται έντονη δυσοσμία και φυσικά τα τρωκτικά κάνουν... πάρτι!

Διαβάστε για την εμφάνιση ποντικιών σε κεντρικό δρόμο της πόλης της Κρήτης

