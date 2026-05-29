Γενέθλια Λιάγκα: Το φιλί της Αντωνά και το σχόλιο «Είναι δυνατόν να έχεις σχέση με τον πατέρα σου;»

Γενέθλια είχε χθες - Πέμπτη 28 Μαΐου - ο Γιώργος Λιάγκας και τα γιόρτασε παρέα με φίλους σε γνωστό μαγαζί των Νοτίων Προαστίων. Η τούρτα που του ετοίμασε η Μαρία Αντωνά έγραφε «Χρόνια Πολλά Καπετάνιο μας», ενώ μόλις την έσβησε του έδωσε ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο.

«Χρόνια πολλά, καπετάνιε της καρδιάς μου. Να είσαι πάντα γερός και να χαμογελάς σαν μικρό παιδί» έγραφε μάλιστα και στην ανάρτηση που έκανε στο instagram για να του ευχηθεί. Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση πολλά, όπως και οι ευχές, όμως δεν έλειψαν και τα κακεντρεχή σχόλια...

«Χθες είχα γενέθλια, έβαλε η Μαρία μια φωτογραφία. Υπήρχαν 3.000 θετικά μηνύματα και τρία αρνητικά: «Είναι δυνατόν να έχεις σχέση με τον πατέρα σου;». Δηλαδή θα την έκανα στα 16; Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μένεις στα χιλιάδες καλά, σε πειράζει το κακό κι ας είναι ένα. Η κακή άποψη έχει μεγαλύτερη επιδραστικότητα» παραδέχθηκε ο παρουσιαστής μέσα από την εκπομπή του.