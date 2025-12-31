Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα, να ρέει»

Σε… εορταστικό κλίμα και διάθεση ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε το δικό του μήνυμα σε όσους το τελευταίο διάστημα γράφουν για τα πεσμένα νούμερα της εκπομπής “Το πρωινό” και για τις φήμες που θέλουν τον ΑΝΤ1 να τον σταματά από την εκπομπή και τη θέση του να παίρνει το φθινόπωρο του 2026 η Κατερίνα Καραβάτου.

«Κάνω τη δουλειά αυτή 28 χρόνια και κάθε χρόνο, είτε πάω καλά είτε μέτρια είτε κακά, “κόβομαι”. Αυτό το ζω κάθε χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί άλλες εκπομπές να κάνουν 2% και 3%, η εκπομπή που ηγούμαι είτε πάει καλά είτε κακά, κάθε χρόνο, στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ “κόβομαι”. 28 χρόνια μπάστακας εδώ είμαι. Κάποια στιγμή θα φύγω, θα αποφασίσω εγώ πότε θα φύγω».

Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και την χολή σας ελεύθερα, να ρέει»



Ο δημοσιογράφος απάντησε σε όλους όσοι λένε πως κόβεται από τον ΑΝΤ1 και τη θέση του παίρνει η Κατερίνα Καραβάτου. pic.twitter.com/UDHnDMYrBk — Flash.gr (@flashgrofficial) December 31, 2025

«Δόξα τω Θεώ, προτάσεις έχω»

«Έχω αποφασίσει, έχω πει στον εαυτό μου, να μην με φύγουν, αλλά να φύγω μόνος μου. Όταν αντιληφθώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος της τηλεόρασης, θα το κάνω μόνος μου. Δεν θα περιμένω από κανέναν να μου πει “δεν σε θέλουμε πια”. Μέχρι τώρα ούτε για μένα έχει κλείσει ο κύκλος και ξέρω ότι, δόξα τω Θεώ, προτάσεις έχω. Σας λέω για το τέλος της χρονιάς, για να μην χύνετε μελάνι πάλι και γράφετε ότι κοβόμαστε… Δεν κοβόμαστε!

Δόξα τω Θεώ αν κάτι έχω καταφέρει να χτίσω στα 28 χρόνια, που κάνω τηλεόραση, είναι να αποφασίζω εγώ για το τι θα κάνω και για το πότε θα σταματήσω. Αυτό το έχω κατακτήσει. Οπότε γράψτε και πείτε ό,τι θέλετε, βγάλτε την κακία και την χολή σας ελεύθερα, να ρέει», σχολίασε ο Λιάγκας μέσω της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1!